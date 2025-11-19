El senador Jiménez acusa al subdelegado de boicotear la procesión de San Saturio

Miércoles, 19 Noviembre 2025 15:21

El senador popular y concejal por Soria, Javier Jiménez Santamaría, ha acusado al subdelegado del Gobierno en Soria de boicotear la procesión de San Saturio.

La acusación llega tras recibir respuetsa del Gobierno de España por la pregutna formulada sobre la manifestación propalestina celebrada el 2 de octubre, festividad de San Saturio.

El Gobierno ha señalado que dicha manifestación no necesitasba de autorización previa y que de la misma la Subdelegación tenía conocimiento previo a través de las redes sociales.

El Subdelegado del Gobierno en Soria boicoteó la procesión de San Saturio mintiendo y de forma sectaria", ha censurado Jiménez Santamaría en un comunicado.

El 2 de octubre, Soria celebró la tradicional procesión de San Saturio por las calles de la ciudad y lo hacía paseando la figura del patrón hasta la traca final ubicada en la plaza Mariano Granados.

Sin embargo, cuando la carroza de la talla entraba en la parte final del recorrido, un grupo de personas proclamaron consignas a favor de los palestinos en Gaza y en contra de Israel por los discriminados y lamentables ataques a dicha población que están suponiendo una masacre.

"Todo ciudadano en un país democrático, puede concentrarse o manifestarse por la causa que considere adecuada pero siempre y cuando se respeten las normas básicas de educación y respeto a los demás", ha apuntado el senador popular.

A su juicio, fue un agravio al patrón de la ciudad y a todos los asistentes de la procesión las proclamas que despreciaron las tradiciones, el sentido religioso y popular del acto que supone para los sorianos.

"La actitud de la corporación municipal socialista y del Gobierno de España, a través de su subdelegado del Gobierno en Soria, fue impresentable e indecorosa ya que el único objetivo que tenía era hacer propaganda populista de sus consignas", ha reiterado.

Ante la pregunta realizada en relación a dicha concentración en el Senado y con respuesta del Gobierno de España el pasado 14 de noviembre, la justificación fue que la manifestación no necesitaba de autorización previa y tampoco se había comunicado con anterioridad a la Subdelegación.

Según ellos, lo que se produjo ese día fue una mera reunión y según la Ley Orgánica 9/1983; “ninguna reunión estará sometida al régimen de previa autorización”.

Jiménez ha acusado al subdelegado del Gobierno de Soria de mentir de forma deliberda y de forma sectaria porque debería saber que la Ley Orgánica 9/1983, de 15 de julio, en relación al derecho de reunión en lugares de tránsito público y manifestaciones establece que “la celebración de reuniones en lugares de tránsito público (concentraciones) y de manifestaciones deben ser comunicadas por escrito a la Subdelegación del Gobierno por los organizadores o promotores, con una antelación de diez días naturales, como mínimo, y treinta como máximo”.

"El señor Latorre hizo dejación de funciones a sabiendas de ello y se ha convertido en un especialista en boicotear los actos que contienen tradición, sentido religioso y popular que son contrarios a su ideología sectaria y populista", ha acusado.

Además ha señalado que el subdelegado del Gobierno no tuvo bastante con boicotear la procesión de San Saturio el 2 de octubre, sino que días después lo volvió a hacer el día del patrón de España en el día que la Guardia Civil homenajeaba a los caídos en actos de servicio con proclamas ideológicas partidistas.