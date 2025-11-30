Jaime del Huerto expone "Sentimiento" en el Espacio Alameda, de Soria
El pintor Jaime del Huerto abre exposición, bajo el título “Sentimiento”, en el Espacio Alameda, de Soria.
La inauguración está prevista el próximo viernes, 5 de diciembre, a las seis de la tarde.
La muestra se podrá visitar hasta el 31 de diciembre.
La pintura figurativa de intenso colorido y densos empastes, especialmente en los óleos y ceras, es la técnica que utiliza Del Huerto para conseguir fuertes luminosidades y sutiles tonalidades.
El artista ha avanzado que todos los cuadros de esta exposición son solo un puente entre el espectador, que los miras , y el sentimiento “inabarcable” con que han sido creados.
“Desde mi impotencia e ingenuidad tal vez también osadamente, he sido capaz de crear las obras que podéis ver en esta exposición. En ellas desborda el sentimiento, el sentir, el amor -esa palabra tan en desuso actualmente- y todo ello después de muchas horas y días de dolor y esperanza, de batallar a ciegas, de intentar arrancar a las sombras la mirada de ese niño que te mira insistente, de todos esos rostros que ya no son color, sino alma, provocación y sentimiento”, ha resaltado Del Huerto, que se pregunta si existió alguna vez un tiempo en el que el arte pretendió ser un puente entre el hombre y el espíritu.
Para el pintor, el arte siempre ha sido una ilusión, un combate del artista para no destruirse, una lucha cruel a solas en el vacío del taller en el que alguien se debate ilusionada y dolorosamente para transformar en formas y armonías una sinfonía de colores sin orden, lógica y significado.