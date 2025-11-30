Jaime del Huerto expone "Sentimiento" en el Espacio Alameda, de Soria

Domingo, 30 Noviembre 2025 16:52

El pintor Jaime del Huerto abre exposición, bajo el título “Sentimiento”, en el Espacio Alameda, de Soria.

La inauguración está prevista el próximo viernes, 5 de diciembre, a las seis de la tarde.

La muestra se podrá visitar hasta el 31 de diciembre.

La pintura figurativa de intenso colorido y densos empastes, especialmente en los óleos y ceras, es la técnica que utiliza Del Huerto para conseguir fuertes luminosidades y sutiles tonalidades.

El artista ha avanzado que todos los cuadros de esta exposición son solo un puente entre el espectador, que los miras , y el sentimiento “inabarcable” con que han sido creados.

“Desde mi impotencia e ingenuidad tal vez también osadamente, he sido capaz de crear las obras que podéis ver en esta exposición. En ellas desborda el sentimiento, el sentir, el amor -esa palabra tan en desuso actualmente- y todo ello después de muchas horas y días de dolor y esperanza, de batallar a ciegas, de intentar arrancar a las sombras la mirada de ese niño que te mira insistente, de todos esos rostros que ya no son color, sino alma, provocación y sentimiento”, ha resaltado Del Huerto, que se pregunta si existió alguna vez un tiempo en el que el arte pretendió ser un puente entre el hombre y el espíritu.

Para el pintor, el arte siempre ha sido una ilusión, un combate del artista para no destruirse, una lucha cruel a solas en el vacío del taller en el que alguien se debate ilusionada y dolorosamente para transformar en formas y armonías una sinfonía de colores sin orden, lógica y significado.