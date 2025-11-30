La Peña Taurina Soriana entrega trofeos de feria taurina de San Juan 2025

Domingo, 30 Noviembre 2025 14:54

Con el evento del pasado viernes 28 de noviembre, la Peña Taurina Soriana ha culminado tres jornadas culturales que ha brindado a la afición, en el que se han entregado los trofeos de la feria taurina de San Juan 2025.

La peña ha dado las gracias a los profesionales que les han acompañado en el Salón Gerardo Diego, del Círculo Amistad Numancia, popular Casino, como han sido los novilleros Israel Aparicio (premiado por los amigos de la Peña Taurina El Pacharán de las 6), y premiados por la Peña Taurina Soriana David Espejón y David Gutiérrez, y el matador de toros David de Miranda (aunque no estuviera en persona, pero sí envió carta y video de disculpas por su ausencia), el primer día.

El matador de toros Borja Jiménez, el segundo día, a quien acompañó el novillero sin picadores almeriense Antonio Jesús Rodríguez Ortega “Antonio Ortega” y el tercer día, para poner broche de oro, al Caballero-Rejoneador Sergio Pérez de Gregorio y los matadores de toros, recientemente retirados de los ruedos, Fernando Robleño y Javier Castaño.

"Ha sido de agradecer su compromiso con la profesión y la afición taurina de Soria que, con generosidad y no sin escatimar esfuerzos de desplazamientos, nos hicieron pasar unos momentos muy agradables, tanto en cada acto como en las posteriores cenas que celebramos, respectivamente, con todos ellos", ha subrayado la Peña Taurina Soriana.

Si ha existido en todos los intervinientes un nexo, una palabra común, definitoria de la tauromaquia en estos encuentros de profesionales con la afición, esa ha sido, es y será ¡Valores!

A juicio de la Peña Taurina Soriana, poseer principios y cualidades que guían la conducta y el pensamiento, ayudando a diferenciar lo correcto de lo incorrecto y a actuar en sociedad, es fundamental. Valores, como la honestidad, la responsabilidad y el respeto, son primordiales para la convivencia, la identidad personal y la toma de decisiones.

Se aprenden en el entorno familiar y social y pueden manifestarse en acciones concretas, como la solidaridad. Y todo esto, y más, lo da la Tauromaquia, no solo en el desempeño de la propia actividad, ya sea profesional o de aficionados, sino también en la formación de la propia persona que a ella se acerca, como escuela de vida.