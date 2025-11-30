La carrera popular "Cerco a Numancia" estrena ganadores absolutos

Domingo, 30 Noviembre 2025 14:48

La carrera popular “Cerco a Numancia” ha estrenado ganadores en su novena edición.

La prueba organizada por el Club de Atletismo Team Running Destroyer ha contado con 380 inscripciones, en todas las categorías, y se ha disputado esta mañana en un circuito en Garray, marcado en esta edición por el frio viento, que ha dificultado la carrera a los participantes en los tramos con más pendiente del recorrido.

La prueba absoluta y veteranos ha cerrado la jornada deportiva, con 280 participantes inscritos, que han encarado dos vueltas a un circuito de 2.500 metros.

Jordán Lázaro Utrilla, que fue segundo en la última edición, ha inscrito s nombre por primera vez como ganador absoluto de la prueba.

Lázaro ha reconocido al final de la competición las ganas que tenía de ganar y ha bromeado en que tenían que faltar Rodríguez Rujula y Castaño para conseguirlo.

“Estoy contento, ya me tocaba”, ha señalado.

En féminas, Elisabeth Giaquinta también ha inscrito su nombre por primera vez en la categoría absoluta.

El año pasado también ganó en esta carrera popular, aunque corrió en la distancia de sub-16.

El Club Atletismo Team Running Destroyer de Soria organiza este evento deportivo, que cuenta con la colaboración del Ayuntamiento de Garray, y es una prueba inscrita en el calendario autonómico de la Delegación Soriana de Atletismo y la Federación de Atletismo de Castilla y León.

David Rodríguez Rujula y Begoña Peña fueron los ganadores de la carrera popular “Cerco a Numancia”, en su octava edición, en 2024.

Miguel Ángel Castaño ganó con autoridad la séptima edición, en la que fue su tercera victoria en esta prueba.

Castaño se ha anotado su tercera victoria en esta prueba -cinco kilómetros en un circuito urbano en torno a Garray, en dos vueltas- y lo ha hecho con un tiempo de 16 minutos y 16 segundos.

Diego Fernández Lázaro estrenó el palmarés de ganadores en Cerco a Numancia

Clasificaciones en categorías inferiores

Chupetines masculino

1) Álvaro de Diego Izquierdo

2) Aimar Herrero Peiroten

3) Mario Escalada

Chupetines femenino

1) Carolina Moreno Díez

2) Erin Pablo de Martín

3) Amaia Mugarza Alemán

Sub-8 masculino

1) Pablo de Diego Izquierdo

2) Nyan Álvarez Calavia

3) Manuel Llorente Fernández

Sub-8 femenino

1) Valeria Gutiérrez Izquierdo

2) Iria Casillas Vázquez

3) Lea Soria Martín

Sub-10 masculino

1) Gianluca Salazar Zabala

2) Diego Redondo Sevillano

3) Mateo Agudo Jaquez

Sub-10 femenino

1) Jara González López

2) Nayet Corral Hernández

3) Marianela Recio Gomollón

Sub-12 masculino

1) Jorge Escolar Hernández

2) Manuel Ortega Velasco

3) Martin Morales de la Fuente

Sub-12 femenino

1) Nerea Cólliga

2) Itizar Barrio Esteban

3) Alma Gómez Alcón