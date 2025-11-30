Entrañable homenaje al socio de la Casa de Soria de Valencia
La Casa de Soria en Valencia ha celebrado ayer el reconocimento otorgado por la Junta de Castilla y León como Mejor Centro Castellano y Leonés de España.
La jornada ha comenzado disfrutando del vermut soriano Juan de Cabriada, de Bodegas Vildé, junto a Torreznos de Soria.
La comida de hermandad ha incluido unas migas pastoriles elaboradas con hogazas de Almajano, picadillo y torreznos.
El segundo plato ha consistido en unas costillas adobadas de Carniceria Hermanos Giaquinta.
El tinto de Atauta también ha sido protagonista junto a la nueva creación de Mantequerias York para la celebración.
El nuevo pastel con Mantequilla de Soria ha endulzado la celebración de los sorianos y sorianas.
Al homenaje se ha unido el Ayuntamento de Valencia, la Generalitat Valenciana y el Centro Soriano de Zaragoza.