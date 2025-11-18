Minuto de silencio en Subdelegación por asesinato de dos mujeres más

Martes, 18 Noviembre 2025 13:16

A las puertas de la Subdelegación del Gobierno en Soria se ha secundado al mediodia de hoy un minuto de silencio en memoria de dos mujeres más asesinadas este año en España.

En concreto se trata de Silvia Mariuxi, asesinada en Barcelona el 13 de noviembre, y de María del Pilar, asesinada en Madrid el 15 de noviembre.

Son dos nuevas víctimas de la violencia de género que nos vuelven a recordar la urgencia de seguir luchando contra esta tragedia, según ha subrayado la Subdelegación.

Con estos asesinatos, son ya 38 las mujeres asesinadas en 2025 por sus parejas o ex parejas, y 20 menores han quedado huérfanos este año.

Desde que existen registros, en 2003, han sido asesinadas 1.333 mujeres en España.

Además 65 niñas y niños han sido asesinados desde 2013 en contextos de violencia contra su madre y 489 menores han quedado huérfanos por esta misma causa.

La violencia machista vulnera los derechos fundamentales de mujeres y niñas.

Como sociedad, la Subdelegación del Gobierno en Soria ha apelado a mantenernos unidas y firmes en su rechazo, y no retroceder ante discursos que niegan su existencia.