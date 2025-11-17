El doctor Aguilar explica principales avances en tratamiento de leucemias, linformas y mielomas

Lunes, 17 Noviembre 2025 20:31

El doctor Carlos Aguilar Franco, jefe del Servicio de Hematología y Hemoterapia del Hospital Universitario Santa Bárbara, ha explicado esta tarde en el aula magna Tirso de Molina, en Soria, los principales avances en el tratamiento de leucemias, linfomas y mielomas.

Aguilar ha impartido la conferencia “Evolución, presente y futuro de las terapias oncohematológicas”, dentro del Mes de la Salud “Soria Saludable”, organizada por la Fundación de Caja Rural, dirigida a partir de este año por Blanca García, y a la que han asistido en torno a doscientas personas, más de dos tercios del aforo del aula magna Tirso de Molina.

El doctor ha abordado los avances registrados en las terapias oncohematológicas, en especial en la última década, que ha supuesto una mejoría en la expectativa y calidad de vida de los pacientes, que se ha traducido en una mejora en general de su cuidado.

El paso de los tratamientos clásicos, con quimioterapia, a nuevas terapias, ha significado un salto cualitativo, lo que ha permitido una mejoría en los resultados de los tratamientos, una mejor tolerancia y una mayor aplicabilidad a un mayor número de pacient4es y, en general, una mejora de los resultados y de la calidad de vida de los pacientes que se ven diariamente en las consultas.

“La supervivencia ha aumentado y ha mejorado también la tolerancia a los tratamientos, con menos efectos secundarios y, por tanto, se traduce en mejor calidad de vida para los pacientes, que pueden llevar a la vez que se están tratando, una vida prácticamente normal en muchos casos”, ha resaltado.

El doctor Aguilar ha explicado que los tratamientos están dirigidos a dianas concretas, a puntos concretos del desarrollo celular que inhiben el crecimiento de la célula tumoral o que consigue su muerte, con métodos diferentes a la quimioterapia clásica, que es un tratamiento más agresivo y con menor tolerancia en los pacientes.

En Soria, la tasa de leucemia tiene la misma incidencia que en otras provincias de Castilla y León, aunque es un poco más alta que a nivel nacional, debido fundamentalmente al envejecimiento de la población.

“Muchas enfermedades tumorales consiguen cronificarse o estabilizarse en el tiempo; otras consiguen curarse con los nuevos tratamientos, que ha aumentado la tasa de curamientos, y la tasa de duración de la respuesta. Hay patologías que por desgracia no podemos curar pero sí conseguimos que los pacientes vivan mucho más y lo hagan en mejores condiciones”, ha aputnado.

Las patologías más frecuentes en hemapatología son los linfomas, las leucemias agudas y crónicas.

El doctor Aguilar ha reconocido que la batalla contra el cáncer no es un objetivo a corto, aunque se van consiguiendo plazos y cada vez mejores respuestas.

“Hay que transmitir un mensaje positivo y de esperanza para la población afectada. Las expectativas van siendo mejores con el paso del tiempo”, ha resaltado.

La investigación es básica para conseguir nuevos avances, ha recalcado.

Por su parte, el presidente de Caja Rural de Soria, Carlos Martínez Izquierdo, ha apuntado que se está reestructurando la fundación, a expensas de la configuración de los patronos, y ha reiterado que tiene garantizado el presente y el futuro.

“La fundación va a tomar nuevos bríos y lo que nunca vamos a dejar es la salud como objetivo primordial, además de la parte social y deportiva”, ha reiterado.

García ha subrayado que la fundación sigue alineada con la protección de la salud y la difusión de la ciencia y de los cuidados para hacerlo accesible a los ciudadanos y que puedan incorporar a su vida diaria.

“Seguimos esa estela que siempre ha caracterizado a la fundación, que es alinearse con la salud, promover hábitos saludables y estar del lado de los sorianos”, ha manifestado.