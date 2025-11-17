Lunes, 17 Noviembre 2025
Buscar
Despejado
8.8 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Soria

Soria | Soria

Onésimo asiste a 34 aniversario de Peña Barcelonista Soriana

La Peña Barcelonista Soriana ha celebrado este sábado su 34 aniversario con asistencia de alrededor de 200 comensales.

 

En representación del F.C. Barcelona ha asistido el ex jugador Onesimo Sanchez y también ha acompañado a la peña, en representación del Ayuntamiento de Soria, el concejal de Industria, Empleo e Innovación, Gregorio García Sacristán.

Un año más ha participado Carlos Martínez Izquierdo, presidente de Caja Rural de Soria.

No ha podido asistir nadie de la Diputación, por tener otros compromisos, mientras que del C.D. Numancia ha acudido un rato Luís Martínez, antes de acceder a los salones del hotel donde se celebró la comida.

Se han producido los intercambios de placas entre el F.C. Barcelona y la peña anfitriona.

Onésimo, de parte del Barcelona, ha entregado al concejal del Ayuntamiento de Soria un detalle del club.

Han asistido las peñas del Real Madrid, Atlético de Madrid y Athletic de Bilbao así como la peña blaugrana el Cid de Burgos.

El acto ha estado lleno de emociones, unas exteriorizadas, y otras que se vislumbraban por dentro, siendo destacable la lectura del presidente de un relato dedicado a su íntimo amigo Lisardo de Ponferrada.

La velada ha comenzado y terminado con el himno culé como no podía ser de otra forma.

 

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: soria

Subsección: Soria

Id propio: 94441

Id del padre: 9

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia