Concierto del duo soriano Monipolio en el Casino de Soria

Viernes, 19 Diciembre 2025 15:37

Monipolio ofrecerá un concierto mañana sábado a las 20:00 horas en el salón Gerardo Diego del Casino Amistad Numancia de la capital. Será su última cita en un 2025 que ha sido especialmente intenso.

El dúo soriano Monipolio, formado por Mónica Contreras Alonso y Pablo Llorente Mateo, actuará mañana sábado 20 de diciembre a las 20:00 horas en el Casino Amistad Numancia.

El concierto tendrá lugar en el salón Gerardo Diego, ubicado en la primera planta del edificio, con entrada gratuita hasta completar el aforo.

Durante la actuación, Monipolio repasará su repertorio habitual, compuesto por versiones de grandes éxitos del pop y el rock en castellano e inglés, especialmente de las décadas de los 80, 90 y 2000.

Su propuesta combina cercanía y energía, lo que les ha permitido conectar con públicos muy diversos.

Este concierto será previsiblemente el último de 2025, un año especialmente intenso para el grupo, que ha recorrido buena parte de la provincia de Soria participando en fiestas populares, semanas culturales, bodas, eventos privados e institucionales.

De cara a 2026, el proyecto afronta una nueva etapa con una agenda que ya empieza a llenarse de fechas y con la misma ilusión por seguir llevando su música a distintos escenarios de la provincia y fuera de ella.