El pediatra José Luis Martín, premio "Valores Humanos" 2025 en GASSO

Viernes, 19 Diciembre 2025 15:21

La Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO) ha celebrado hoy, en el salón de actos del Hospital Universitario Santa Bárbara, el acto de entrega de los Premios Institucionales 2025 en sus modalidades de reconocimiento al ‘Proveedor/aliado’, ‘Servicio Amigo’ y ‘Valores Humanos’.

En el acto, presidido por la delegada territorial, Yolanda de Gregorio, y el gerente de Asistencia Sanitaria de Soria, José Luis Vicente, también se ha efectuado un homenaje a los profesionales de la GASSO jubilados y se les ha agradecido los servicios prestados a lo largo de sus vidas laborales.

En cuanto al premio ‘Proveedor/Aliado’ ha sido para la UTE Reforma Hospital de Soria y para la UTE José Enrique Jiménez Catalán, Roberto Atienza Pascual y Euring Ingenieros, por su contribución a la finalización de las obras de reforma y ampliación del Hospital Universitario Santa Bárbara, fase II.

En la categoría ‘Servicio Amigo’, el premio reconoce a servicios de otras instituciones sanitarias que colaboran con la GASSO, mejorando la atención de los pacientes y aportando un valor añadido de gran calidad.

Este año, el reconocimiento ha sido para el Servicio de Radioterapia del Complejo Asistencial Universitario de Burgos (CAUBU), por su contribución a la creación de la Unidad Satélite de Radioterapia de Soria.

En cuanto al premio ‘Valores Humanos’, galardón concedido anualmente a propuesta de los profesionales de la GASSO, este año ha sido para el pediatra José Luis Martín Marín, por su destacada labor profesional, su compromiso y dedicación por cuidar de la salud de la población infantil, además de por su gran calidad humana con pacientes, familiares y compañeros en los diferentes centros de salud de la provincia.

Menciones especiales

Además, la GASSO ha incluido en esta ocasión dos menciones especiales.

Por una parte, a los profesionales de la Unidad de Radioterapia de Soria, por su contribución a su creación, aportando su experiencia y capacidad en la implantación y gestión de la prestación asistencial de una técnica que da respuesta a una demanda de la sociedad soriana.

Por otra parte, los profesionales participantes en la Cirugía Robótica también han recibido una mención especial, por la implantación de esta técnica en el Complejo Asistencial Universitario de Soria.