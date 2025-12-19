El Ayuntamiento hace balance del proyecto BRERA para renaturalizar espacios urbanos de Soria

Viernes, 19 Diciembre 2025 15:49

El proyecto BRERA llega a su fin con la llegada de 2026 tras unos "intensos" meses en los que la ciudad de Soria ha avanzado hacia la renaturalización. Los resultados de esta iniciativa que ha impulsado la transformación de espacios urbanos hacia modelos más verdes, reslieintes y conectados con la biodiversidadse han presentado esta mañana.

La concejala Yolanda Santos ha indicado que “este proyecto, que seguiremos viendo cómo evoluciona en los próximos meses al estar vivo, ha sido trabajado con la Fundación Patrimonio Natural, Cesefor y la Fundación Biodiversidad.

Santos apunta al BRERA como otro pilar que posiciona a Soria en ventaja en la búsqueda de nuevas convocatorias de fondos europeos

Al margen de los datos, esta iniciativa ha transformado la mirada hacia las infraestructuras verdes, nos permite saber que estas áreas nos aportan mucho más que esa estética de transformación urbana. Hablamos de calidad del aire, de lucha contra el cambio climático, de bienestar y hemos conseguido pensar siempre en ellas cuando diseñamos y planificamos”.

La concejala ha querido agradecer el trabajo de todo el equipo y destacado los resultados con el antes y después que se ha podido compartir en la sesión.

Desde la Fundación Patrimonial Natural de Castilla y León se han detenido en la intervención en la zona periurbana de la ciudad con corredores ecológicos de renaturalización de la Cañada Real Soriana, que viene desde la zona de Garray, la renaturalización de caminos en el entorno periurbano en dirección a Valonsadero y la renaturalización de arroyos. Junto a estas, destaca también la intervención en centros docentes llegando a la poblacióne escolar con la renaturalización de los patios.

La concejala Santos también ha concluido que “apenas nos quedan pequeños detalles en las obras y hemos llevado a cabo las acciones de sensibilidad, aunque en esta línea insistiremos con acciones como la promoción del visor para que el BRERA no tenga un punto y final sino un punto y seguido. BRERA no acaba con las infraestructura debe seguir con divulgación. Será también importante para seguir acudiendo a convocatorias de fondos europeos como los Life. Tenemos una hoja de ruta y un proyecto de ciudad a medio y largo y esto es clave cuando te valoran las iniciativas ya que no son acciones aisladas”.

La concejala ha adelantado que el Ayuntamiento aprobará un plan de infraestructuras verdes y que incluirá pautas para seguir avanzando en esta línea.

Pablo Sabín, director del CESEFOR, por su parte, ha indicado que “me gustaría recalcar el éxito ligado a la cooperación entre las tres organizaciones que hemos trabajado de una manera excelente en el proyecto. Quiero destacar el inventario de biodiversidad que nos permite medir para mejorar y conocer el punto de partida y también animar a la ciudadanía a descargarse la app para compartir lo que ve. Y también es esencial subrayar ese observatorio que permite unir la biodiversidad con el resto de indicadores de la ciudad y que nos permite posicionar Soria y compararnos con otras localidades”.

Para acabar, ha recalcado que “el patrimonio natural es un valor reconocido por la ciudadanía. Ya está demostrado que las zonas urbanas con más naturaleza tienen más valor y la ciudad avanza en ese sentido y con una ciudadanía comprometida”.

BRERA es una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Soria, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y Cesefor, y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.