CSIF exige al Ayuntamiento de Soria que umpla con lassubidas salariales previstas de 2025 y 2026

Viernes, 12 Diciembre 2025 14:08

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), a través de un escrito enviado a las concejalías de Hacienda y Recursos Humanos, ha reclamado al Ayuntamiento de Soria, en los Presupuestos Municipales de 2026, las partidas necesarias para garantizar las mejoras salariales y de condiciones laborales que la plantilla municipal tiene pendientes, que se refieren a retrasos y actualizaciones retributivas, a la carrera profesional o a los fondos de acción sociosanitario.

CSIF ha denunciado en un comunicado “años de retraso” y ha acusado al Ayuntamiento de “cronificar incumplimientos”, y exige “un giro urgente en los Presupuestos para asegurar los derechos de los trabajadores y trabajadoras municipales”.

Además ha recordado que el Real Decreto 14/2025 establece una subida salarial del 2,5% correspondiente a 2025 y un incremento del 1,5% más un 0,5% adicional en 2026, ligado al IPC.

El sindicato ha reclamado que el Ayuntamiento habilite las partidas presupuestarias necesarias para aplicar estas actualizaciones, “evitando más retrasos que solo generan desigualdad entre empleados públicos”.

También, ha señalado que el Ayuntamiento lleva una década sin activar el sistema de carrera profesional, pese a que el propio convenio municipal se comprometía a ponerla en marcha con efectos desde diciembre de 2015. Para CSIF, esta falta de cumplimiento “no se debe a problemas técnicos, sino a la continua ausencia de dotación presupuestaria”.

El sindicato ha propuesto incluir una partida para iniciar el sistema de carrera profesional en 2026, con los importes fijados para los distintos grupos profesionales.

CSIF ha solicitado que los Presupuestos de 2026 recojan las cantidades necesarias para cumplir la reciente sentencia del Tribunal Supremo 822/2025, que obliga a incluir los complementos por nocturnidad, festividad y turnos en las pagas extraordinarias y durante las vacaciones, permisos y bajas médicas.

Esta resolución -que afecta tanto a personal funcionario como laboral- reconoce el carácter fijo de estos complementos y permitirá reclamaciones retroactivas de cuatro años (funcionarios) y uno (laborales).

Asimismo, el sindicato ha pedido un incremento salarial adicional del 10 por ciento para toda la plantilla, debido a la fuerte pérdida de poder adquisitivo acumulada en los últimos años. Según la estimación incluida en el escrito, los precios han aumentado alrededor del 37% desde 2018, mientras que los salarios públicos no han evolucionado al mismo ritmo.

Otro de los puntos críticos es el Fondo de Acción Sociosanitaria, creado en 2014 y que debería financiar gastos sanitarios o farmacéuticos del personal municipal y sus hijos beneficiarios. Pese a las previsiones económicas, el fondo lleva años sin ser utilizado “por falta de negociación y de convocatorias”, denuncia CSIF.

El sindicato independiente ha exigido que se dote nuevamente este fondo y que se recupere el remanente del ejercicio anterior.

CSIF ha subrayado que todas estas demandas “no solo son legítimas, sino necesarias para garantizar la calidad del empleo público municipal, reducir desigualdades y dignificar el trabajo de los empleados y empleadas del Ayuntamiento de Soria”.

El sindicato ha asegurado que está dispuesto al diálogo y a encontrar acuerdos, “pero es imprescindible que el Ayuntamiento de Soria actúe y dé respuesta a unas reivindicaciones que llevan demasiados años bloqueadas”.