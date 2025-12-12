El proyecto BRERA presenta resultados del inventario de Biodiversidad en Soria

Viernes, 12 Diciembre 2025 14:15

El proyecto BRERA presenta mañana sábado los resultados del Inventario de Biodiversidad a través de una jornada abierta a la ciudadanía, que podrá conocer de primera mano los detalles de los datos recogidos en Soria.

La actividad comenzará a las 10.30 horas en el Espacio Cultural Alameda, donde se presentarán los principales resultados del Inventario de Biodiversidad del proyecto BRERA. Durante la sesión se abordarán, entre otros contenidos, los objetivos y el ámbito de actuación, las actividades de participación ciudadana o las herramientas digitales vinculadas a BRERA: el visor y la app.

A las 13.00 horas se iniciará un recorrido por algunas de las actuaciones de renaturalización ejecutadas dentro del proyecto BRERA en el Polígono Industrial Las Casas, enmarcadas principalmente en el objetivo de mejora ambiental y recuperación de la biodiversidad urbana.

La ruta permitirá visitar espacios como el Bosque Infantil o el Jardín de Polinizadores, explicándose a las personas asistentes las soluciones basadas en la naturaleza aplicadas y su impacto en la mejora de los hábitats urbanos.

Durante el recorrido se pondrá especial atención en la creación de nuevos espacios verdes, la instalación de nidales, la naturalización de balsas y el fomento de la ciencia ciudadana, animando a la población a participar de manera activa en el seguimiento de la biodiversidad a través de la app BRERA.

La jornada es de participación gratuita, con aforo limitado para la presentación, y requiere inscripción previa en el enlace:

https://acortar.link/TYGRJ3

19 nuevos espacios verdes

El proyecto BRERA ha permitido, según ha resaltado el Ayuntamiento, poner en marcha 19 nuevos espacios verdes en la ciudad de Soria y sentar las bases de un observatorio de biodiversidad urbana abierto y en continua actualización, reforzando el vínculo entre naturaleza y ciudad y apostando por una planificación urbana a largo plazo que respete los tiempos de los procesos ecológicos.

BRERA es una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Soria, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y Cesefor, y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO), en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.