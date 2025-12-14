Los huertos Fuente del Caño incluirán programa formativo en Soria

La concejala de Medio Ambiente, Yolanda Santos, ha mantenido una primera reunión esta semana con las personas adjudicatarias de los huertos municipales Fuente del Caño ubicados entre La Barriada y el polígono de Las Casas.

Durante la misma, se explicaron los detalles de funcionamiento de estos 80 espacios ecológicos y se conformó una comisión gestora que coordinará el funcionamiento interno sobre todo para la organización de los trabajos en las zonas comunes y la interlocución con el Ayuntamiento.

El objetivo, como ha explicado Yolanda Santos, es que en los próximos meses “se sume la Asociación de Vecinos de La Barriada una vez que elaboremos un convenio con ellos sobre el que estamos trabajando que será más general y que esperamos que incluya este lugar como uno de los posibles epígrafes. Queremos que la AAVV esté también como lo han hecho los últimos años ya que su aportación y trabajo ha sido sobresaliente y, aunque sabemos que es un esfuerzo importante, creemos que su participación es importante”

Durante la reunión, se ha explicado los detalles de los huertos cuyos usuarios deberán sufragar los costes de funcionamiento con una cuota anual inicial de 110 euros por huerto.

Además, se fija un canon mensual de 6 euros para jubilados, pensionistas y mayores en situación de desempleo, exención para instituciones sin ánimo de lucro y 10 euros para vecinos en general.

Se han completado todas las parcelas y ya pueden comenzar con los trabajos.

Santos ha añadido que “entendemos los huertos como un espacio de convivencia y encuentro. Para nosotros, ese es la finalidad principal además de promover el cultivo, pero con una mirada ecológica”.

Por ello, el Ayuntamiento de Soria además acordó con las personas adjudicatarias poner en marcha un ciclo formativo con el objetivo de mejorar sus conocimientos prácticos sobre el cultivo, fomentar técnicas sostenibles y reforzar la comunidad hortelana del municipio. Ante las inquietudes y propuestas de los participantes, se eligieron cuatro sesiones con las que comenzará la iniciativa.

Bajo el título “Cultivar Mejor, Cuidar Mejor”, el programa se desarrollará entre los meses de marzo y junio y constará de cuatro sesiones, diseñadas con un enfoque práctico, accesible y adaptado a las condiciones climáticas y edáficas de Soria.

La primera sesión estará dedicada a las variedades tradicionales y la selección de semillas, abordando la importancia de conservar las variedades locales, los criterios para escoger semillas adecuadas al clima y al suelo de la zona, así como las técnicas de extracción, secado y conservación. La actividad incluirá una demostración práctica y la posibilidad de realizar un intercambio de semillas entre hortelanos y hortelanas.

La segunda sesión se centrará en el control ecológico de plagas y enfermedades, con especial atención al diagnóstico de las plagas más habituales en los huertos municipales. Se explicarán métodos preventivos basados en la biodiversidad y el manejo adecuado del riego, así como tratamientos ecológicos permitidos y criterios para aplicar una intervención mínima.

El tercer encuentro abordará el manejo del suelo y la fertilización natural, con contenidos orientados a mejorar la estructura de los suelos arcillosos o empobrecidos, el compostaje básico y avanzado y el uso de aportes naturales como el humus, los estiércoles maduros, los acolchados o los abonos verdes. La sesión se planteará como un taller práctico de preparación del suelo y elaboración de compost.

El ciclo se cerrará con una sesión dedicada al riego eficiente y la adaptación al clima, en la que se explicará cómo planificar el riego según el cultivo y la época del año, reducir el consumo de agua mediante técnicas sencillas y prevenir el estrés hídrico y térmico. Esta actividad se desarrollará mediante una demostración en una parcela piloto.

Con este programa, el Ayuntamiento de Soria ha señalado que refuerza su apuesta por una gestión sostenible de los huertos municipales, promoviendo buenas prácticas agrícolas, el ahorro de recursos y el intercambio de conocimientos entre las personas usuarias.

Por otro lado, el Ayuntamiento dispondrá de una nueva zona de Huertos Urbanos en Los Royales adjudicados a la empresa EUROSERVICIOS Y OBRAS FORESTALES, S.A. con una inversión de 209.717,47 euros más 44.040,47 euros de I.V.A.

Este proyecto cuenta con apoyo de la Fundación Biodiversidad y está Financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU. BRERA es una iniciativa conjunta del Ayuntamiento de Soria, la Fundación Patrimonio Natural de Castilla y León y Cesefor y cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea –NextGenerationEU.