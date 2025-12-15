El barrio de Los Royales ya cuenta con nuevo espacio socio-cultural

Lunes, 15 Diciembre 2025 14:36

El barrio en expansión de Los Royales, de Soria, ya cuenta con nuevo espacio socio.cultural, tras una inversión municipal de cerca de 250.000 euros.

El alcalde Carlos Martínez ha visitado esta mañana junto con la concejala de Servicios Locales, Ana Alegre, el nuevo espacio socio-cultural municipal en el barrio de Los Royales, para poner en valor esta inversión.

“Teníamos un compromiso de cumplir con la asociación de vecinos de Los Royales, dotarles de un espacio para poder mantener reuniones y para poder generar actividades durante todo el año De forma consensuada, planteamos este nuevo espacio en el barrio más joven que tenemos en la ciudad y creemos que puede ayudar a dinamizarlo”, ha explicado el alcalde.

La inversión, entre obra y equipamiento, ronda los 250.000 euros con más de 200 metros cuadrados, salas polivalentes para actividades, oficina y cocina, siendo este equipamiento uno de los más demandados.

Esta misma parte, los vecinos y vecinas podrán conocer el lugar aprovechando una de las reuniones que se celebran para compartir el borrador de presupuestos y recoger iniciativas y propuestas.

Por otro lado, ha vuelto a recordar que el Calaverón será el siguiente y que se está trabajando en la redacción de proyecto, sobre todo en la parte vinculada con la accesibilidad siguiendo la recomendación de Patrimonio al encontrarse en zona BIC junto a la muralla.

“Esperamos tener el proyecto lo antes posible y poder avanzar en este nuevo lugar de encuentro con la cesión de la Casona y financiación europea. Por otro lado, quedaría pendiente mejorar el espacio de San Pedro que actualmente utiliza aulas de la Policía Local. En este caso, hablamos de un proyecto ambicioso ya que supondría dotar de un nuevo cuartel a la Policía y una rehabilitación del actual inmueble. Todo ello no puede ser a corto plazo y precisa financiación”, ha explicado

Respecto a otras inversiones en el barrio de Los Royales, el alcalde ha cifrado algunas en curso con presupuestos propios como los huertos urbanos dentro del BRERA con 250.000 euros y otras ya previstas por más de un millón de euros para la Ronda del Duero en conexión con Eduardo Saavedra, 400.000 euros en las cuentas de 2025 y otros 400.000 en las de 2026, y otros 200.000 para el ramal junto a la rotonda de Copiso.

“Todo ello mejorará la conectividad precisamente del barrio de los Royales con las travesías en ambos extremos”, ha recordado el alcalde.

Para acabar, ha recordado otras obras extrapresupuestarias como el Centro de Datos o el Centro de Protección Internacional con más de 200 millones de euros de inversión, así como el futuro polideportivo, y se ha mostrado esperanzado en que el colegio público del barrio sea una realidad en 2026 como lleva reclamando el gobierno municipal desde el año 2018.

“Esperemos que los cambios a partir de marzo sirvan para convertir en realidad esta demanda después de ocho años de espera. El Ayuntamiento ya defendió su necesidad en 2018 y aprobó en 2020 una puesta a disposición de suelo para su ejecución. Creemos que se ha perdido un tiempo clave para trabajar con previsión y planificación”, ha añadido.