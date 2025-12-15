Los concejales de Vox se ausentarán en pleno del debate sobre el Estado del Municipio

Lunes, 15 Diciembre 2025 19:33

Los dos concejales de Vox en el Ayuntamiento de Soria, Fernando Castillo y Sara López, han confirmado por carta al alcalde de la ciudad que no asistirán mañana al Pleno del Debate sobre el Estado del Municipio, como “acto de protesta política”.

Los ediles de Vox han señalado en un comunicado que su ausencia se debe a ser un “acto de protesta política” motivado por la actual situación “de corrupción económica y política” del Gobierno de España y por la falta de participación que el equipo de gobierno da a la oposición en las comisiones.

Además han estimado que el equipo socialista de Gobierno ha convertido el debate del estado del municipio “en una oda y alabanza a su gestión, sin hacer la más mínima autocrítica”.

Con su ausencia, según han apuntado, pretenden que sea “una manifestación política y democrática”, para “mostrar su disconformidad e instar a la reflexión”.