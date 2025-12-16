USO denuncia que presupuestos 2026 confirman desprecio sistemático del Ayuntamiento hacia sus trabajadores

Martes, 16 Diciembre 2025 08:28

La Unión Sindical Obrera (USO) ha denunciado con absoluta rotundidad que los Presupuestos Municipales para 2026 no solo vuelven a ignorar las necesidades reales de los empleados municipales, sino que ratifican una forma de gobernar basada en el oscurantismo, la manipulación y el uso partidista de la administración pública.

Los más de 70 millones anunciados por el concejal socialista Javier Muñoz esconden, según ha señalado USO en un comunicado, una política calculada para mantener a los trabajadores en la precariedad mientras se maquilla la realidad ante la ciudadanía.

El Capítulo I, con más de 18 millones para casi 400 empleados y otros 200 supuestos trabajadores indirectos, es un ejemplo de opacidad y falta de control, ya que el Ayuntamiento continúa sin aclarar quién paga, quién contrata y a qué responde ese personal externalizado.

El sindicato ha denunciado que es un modelo deliberado de privatización silenciosa y sin explicaciones.

"Una estrategia para vaciar de contenido el empleo público mientras se reparten contratos como si fueran un botín político. El Ayuntamiento, además, ni informa ni consulta a la plantilla, pese a que sus decisiones afectan directamente a sus condiciones laborales", ha censurado.

USO ha lametnado que además, los empleados municipales sean la excusa para justificar subidas del IBI u otras medidas impopulares.

"Son expertos en echar la culpa a los demás mientras ocultan que llevan décadas sin actualizar salarios por voluntad propia”", ha señalado.

Tampoco existe garantía alguna de que el Gobierno municipal vaya a aplicar la subida salarial estatal ni el fondo sociosanitario tantas veces prometido y nunca cumplido, por el entonces concejal de Personal, Ángel Hernández; que juró y perjuró la aplicación del fondo "al día siguiente de la firma del convenio".

Caso omiso

En la misma línea el Ayuntamiento hace caso omiso a la aplicación de oficio de sentencias del Tribunal Supremo o elude la ejecución de sentencias, como por ejemplo la reciente que reconoció el derecho al cobro de festivos de los trabajadores del Palacio de la Audiencia.

La situación se agrava con el manido recurso de las eternas vacantes de la RPT, que se presupuestan año tras año sin cubrirse.

USO se ha preguntado una vez más dónde va ese dinero que desaparece sin explicación mientras los servicios se hunden por falta de personal.

Para el sindicato, esta forma de gestionar lo público es una forma de gestión alegal e impropia de una administración seria”, ha apuntado el sindicato.

"Eso sí, para cobrar comisiones que duran cinco minutos sí muestran una inusitada diligencia", ha criticado.

USO ha recordado que la RPT de 2025 sigue recurrida por falta de negociación, y denuncia que el Ayuntamiento se asoma a 2026 con la misma actitud autoritaria de siempre y sin ninguna intención de dialogar con los representantes de los trabajadores.

Para el sindicato, la estrategia del grupo socialista para por imponer en el Ayuntamiento de Soria un modelo de mando basado en la obediencia ciega, la marginación de los criterios técnicos y el desprecio hacia cualquier voz crítica.

"Lo que debería ser una administración pública se está gestionando como un cortijo político", ha lamentado.

Finalmente, USO ha concluido con un mensaje claro: El sindicato seguirá denunciando en 2026 cada abuso y cada fraude en la gestión del personal municipal.

La plantilla merece para USO la dignidad que emana del mérito y la capacidad, no un Ayuntamiento que actúa y trata a sus trabajadores como si la administración fuera una empresa privada de su rigurosa propiedad.