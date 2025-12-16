Un llamamiento urgente a un abordaje equitativo y multidisciplinar de la Esclerosis Múltiple

Martes, 16 Diciembre 2025 13:10

Con motivo del Día Nacional de la Esclerosis Múltiple que se conmemora mañana jueves 18 de diciembre, Esclerosis Múltiple España (EME) ha puesto de relieve la situación actual de esta enfermedad neurodegenerativa, heterogénea e imprevisible tanto en su manifestación como en su evolución, que no tiene cura. Su sintomatología compleja requiere un abordaje multidisciplinar, homogéneo en todas las Comunidades Autónomas.

Beatriz Martínez, directora de Esclerosis Múltiple España, ha destacado, en este sentido y tras su participación en la jornada organizada por el Ministerio de Sanidad sobre la Estrategia Nacional de Enfermedades Neurodegenerativas, “la necesidad de un diagnóstico precoz y preciso para un abordaje integral y multidisciplinar de la Esclerosis Múltiple”.

Durante el año, la entidad ha trabajado junto al Observatorio de la Universidad de Murcia en una investigación sobre la valoración de la discapacidad en España, ante el cambio normativo en la aplicación del RD 888/2022, en la que se han detectado demoras, desigualdad y falta de medios.

En España, se estima que más de 58.000 personas conviven con la Esclerosis Múltiple, con una prevalencia de 123 casos por cada 100.000 habitantes, donde cada año 1.900 personas son diagnosticadas con la enfermedad en España.

Según estimaciones del último Atlas de la Federación Internacional de Esclerosis Múltiple (MSIF), hay más de 2,9 millones de personas con Esclerosis Múltiple en el mundo y más de 1,2 millones en Europa.

Se trata de una de las principales causas de discapacidad no traumática en jóvenes, que suele presentarse en personas entre los 20 y los 40 años. La Esclerosis Múltiple tiene una mayor prevalencia en mujeres.

El 68 por ciento de las personas diagnosticadas con EM son mujeres.

Se da también la circunstancia de que el 35 por ciento de las personas con Esclerosis Múltiple no recibe ningún tipo de tratamiento rehabilitador en España.

Impacto de los síntomas

Dos de cada cinco personas con Esclerosis Múltiple en España no están satisfechas con el tratamiento de sus síntomas.

Esta es una de las conclusiones del estudio europeo Impacto de los Síntomas de la Esclerosis Múltiple (IMSS), basado en datos de más de 17.000 personas con Esclerosis Múltiple -1,322 en España. Los encuestados experimentan una media de 14,4 síntomas, siendo la fatiga el más común y también el más incapacitante.