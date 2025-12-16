La Subdelegación de Defensa avanza en Soria en impulso a la Cultura de Defensa

Martes, 16 Diciembre 2025 13:29

El subdelegado del Gobierno, Miguel Latorre, ha subrayado en la Comisión de Asistencia celebrada el pasado viernes que “Soria cuenta con una Subdelegación de Defensa muy activa, con una labor constante de divulgación y de apoyo a la actividad militar, y con un sistema de atención social que progresa en digitalización y en servicios presenciales”.

Latorre ha situado este trabajo en la apuesta del Gobierno de España por la cohesión territorial, con iniciativas que llegan a centros educativos, al medio rural y a la capital.

La Comisión de Asistencia al Subdelegado del Gobierno en Soria ha analizado los informes presentados por la Subdelegación de Defensa y por el Instituto Social de las Fuerzas Armadas (ISFAS), dos ámbitos que combinan presencia institucional, servicio público y atención directa a la ciudadanía vinculada a las Fuerzas Armadas y a las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad.

En el balance de 2025, la Subdelegación de Defensa ha destacado, en primer lugar, el impulso a la Cultura de Defensa.

Al inicio del curso escolar, el equipo mantuvo contactos con los equipos directivos de los centros de enseñanza y formación de la provincia.

En lo que va de curso se han impartido diez charlas, incluida una sesión dirigida a madres y padres.

A esta línea divulgativa se sumó la exposición fotográfica sobre la vuelta al mundo de Magallanes y Elcano, que pasó por San Leonardo, Soria y Almazán, con conferencias teatralizadas en las inauguraciones.

Además, la unidad de música militar de Burgos ofreció un concierto con motivo del Día de la Fiesta Nacional, con un notable respaldo de público, y la Subdelegación difundió la convocatoria de los Premios Ejército 2026 entre entidades y organizaciones.

NUMANT-IA

En el plano institucional, el informe ha repasado hitos relevantes.

El 3 de septiembre, la ministra de Defensa presentó en Soria el futuro Centro de Capacidades Tecnológicas NUMANT-IA, que se ubicará en la capital.

La Subdelegación organizó también el acto de Difuntos en el panteón militar de Soria.

El 3 de diciembre, la ministra recibió a la joven ucraniana ganadora provincial del concurso “Carta a un militar español”, en un acto con presencia del ámbito educativo y de la Subdelegación de Defensa.

El apartado de reclutamiento cerró el segundo ciclo del proceso selectivo de tropa, con un balance anual de 27 incorporaciones a la escala de Tropa (13 del primer ciclo y 14 del segundo). El informe incluyó también 8 aspirantes a oficial de distintos cuerpos, 5 a suboficial y 6 reservistas voluntarios presentados.

La Subdelegación ha avanzado que en 2026 se pondrá en marcha el primer ciclo del nuevo proceso de ingreso en Tropa, con el objetivo de mantener el ritmo de incorporación y la información a las personas interesadas.

Otro de los ejes tratados fue la actividad militar en la provincia, que mantiene una presencia continuada de unidades procedentes de distintos puntos de España. En este ámbito destacó la participación de la Escuela Europea de Transporte Aéreo Táctico, con tres ejercicios al año, y la presencia del Regimiento “España 11” de Zaragoza, con dos despliegues durante el semestre. En el último de ellos, a finales de noviembre, la Subdelegación organizó un seminario sobre procedimientos de reconocimiento sigiloso, con despliegues en Tierras Altas y prácticas vinculadas a los contenidos del encuentro. En el conjunto de 2025, el balance reflejó más de 2.000 militares, 280 vehículos, 16 aviones de 9 países de la Unión Europea y 13 helicópteros en ejercicios desarrollados en territorio soriano.

2026

De cara a 2026, la Subdelegación de Defensa ha anunciado un primer semestre con un programa intenso de charlas en centros educativos y una jornada específica sobre los estudios de medicina en las Fuerzas Armadas.

En la Comisión se habló también de las jornadas de empleabilidad en el campus Duques de Soria, nuevas exposiciones del Ministerio y presencia en la feria de Almazán.

En enero se prevé una videoconferencia con la Antártida desde el IES Margarita de Fuenmayor de Ágreda, y en junio otra con el buque Juan Sebastián Elcano, con centro pendiente de determinar. En el calendario institucional se incorporan, además, el Día de las Fuerzas Armadas a finales de mayo y el 32 aniversario de la Subdelegación de Defensa en Soria en junio.

ISFAS

La Comisión abordó igualmente la evolución del ISFAS, que informó del avance hacia la receta electrónica para mutualistas que eligen la asistencia del sistema público.

El organismo recordó el convenio firmado con la Junta de Castilla y León, publicado en el BOE el 3 de enero de 2024, que permite integrar a titulares y beneficiarios en el sistema de receta electrónica del SACYL cuando optan por esa modalidad asistencial. En 2025 se sustituyeron las tarjetas de ASISA y ADESLAS por nuevas tarjetas compatibles con este sistema, y la implantación en la provincia se prevé para 2026.

El ISFAS informó también de la mejora en la atención a las personas afiliadas. Se ha recuperado el servicio presencial de lunes a viernes. A esta mejora se sumaron nuevas incorporaciones en los últimos meses, lo que refuerza la capacidad de respuesta y la calidad del servicio a los mutualistas en Soria.