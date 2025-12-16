El 85 por ciento de españoles entre 18 a 75 años participó en juegos de azar en 2025

Martes, 16 Diciembre 2025 14:33

El 85 por ciento de la población española entre 18 a 75 años ha participado en 2025 en alguno de los juegos de azar.

El Consejo Empresarial del Juego (CeJuego) ha presentado hoy en Madrid sus estudios anuales de Juego y Sociedad 2025 y el Anuario 2025, que muestran los hábitos de la población española con respecto al juego presencial (loterías, rascas, casinos, bingos, apuestas deportivas...) durante el año 2024.

El estudio, elaborado por el doctor en Sociología José Antonio Gómez Yáñez, muestra que el 85 por ciento de la población española entre 18 y 75 años juega.

Este dato confirma el hecho de que jugar es una actividad común, integrada en la tradición social española.

De hecho, esta naturalización de la actividad del juego ha sido uno de los ejes principales de la presentación.

Tal y como demuestran los datos, CEJUEGO ha estimado que jugar es una actividad natural, que forma parte de nuestra naturaleza humana.

Sobre el perfil del jugador, el más habitual es el varón con buena estabilidad económica.

En cambio, se observa que juegan menos los hogares con dificultades económicas y que el grupo de edad con menor tasa de juego son los jóvenes de entre 18 y 25 años, contrariamente a lo que se suele presuponer.

Entre los datos que se han ofrecido, destaca que, de los 31 millones de personas que jugaron en 2024, prácticamente la totalidad participaron en juegos de SELAE, mientras que 11,9 millones lo hicieron a los productos de la ONCE.

Respecto a los juegos de los operadores privados (casinos, bingos, apuestas deportivas, máquinas tipo B…), en ellos participaron 6,6 millones de personas en la modalidad presencial y 2 millones en la online.

Concretamente, se observa que la Lotería de Navidad es el principal producto en nuestro país. 27 millones de personas juegan al Gordo de la Navidad, reflejando el carácter tradicional que tiene. Esto ha provocado que en último año alcanzase máximos históricos de ventas (3.505 millones de euros).

En cuanto a los productos de la ONCE, los cupones siguen siendo los más jugados, aunque las loterías instantáneas, los rascas, aumentan cuota de mercado, creciendo en los últimos cinco años un 83 por ciento.

De hecho, es la modalidad de juego más habitual entre los jóvenes de 18 a 25 años.

En el juego privado, por su parte, no existen grandes diferencias entre las distintas modalidades (casino, bingos, apuestas deportivas, máquinas tipo B…), situándose en el entorno de los 2 millones de personas por cada juego.

Durante la presentación, también se ha hecho hincapié en el fenómeno del juego problemático.

Se señaló que España presenta una de las tasas más bajas del mundo, con apenas un 0,2% de la población afectada por este trastorno, y se volvió a reivindicar el compromiso del sector con el juego responsable. Desde CEJUEGO se ha puesto en valor la contribución del sector del juego privado en la economía del país.

A nivel nacional, el juego privado genera 49.836 empleos de calidad, apoya al sector de la hostelería y supone el 0,42 por ciento del PIB de nuestro país. Además, es una actividad que ofrece un beneficio social evidente, seis de cada diez jugadores asimilan las pérdidas al coste por el entretenimiento, no intentando ganar lo que ha perdido ni buscando enriquecerse.

El Anuario ofrece algunas cifras regionalizadas.

De esta manera, se puede observar que, en Castilla y León, el juego real, que hace referencia a la diferencia entre las cantidades jugadas y los premios, fue de 613 millones de euros, lo que supone el 5,3 por ciento del juego total en España.

Los productos de SELAE ocupan principalmente el mercado (273 mill.), seguidos de las máquinas en hostelería (137 mill.) y el juego online (71 mill.).

Además, la recaudación fiscal en la comunidad se sitúa en los 50 millones de euros, de los cuales el 90% provienen de la actividad de las máquinas de tipo B en hostelería (45,3 mill.).

La presentación se ha producido en un contexto especialmente intenso en el sector.

La pasada semana, el Congreso de los Diputados tumbó la modificación de la ley del juego propuesta por el ministerio de Consumo y, a principios de este mismo mes, el sector pidió la dimisión del ministro Bustinduy y del director general de Juego, Mikel Arana, por señalar a los operadores privados en las multas impuestas en 2025, ocultando las que hacían referencia a SELAE.