Fallece Robe, líder de la banda de rock Extremoduro

Miércoles, 10 Diciembre 2025 08:49

El cantante y compositor extremeño Roberto Iniesta Ojea, conocido como Robe y líder de la banda de rock Extremoduro, ha fallecido este miércoles a los 63 años de edad.

Así lo ha informado su agencia de comunicación en una nota publicada en su web en la que no ha precisado el motivo de su fallecimiento.

Su familia y su equipo han comunicado la "nota más triste" de sus vidas, despidiendo a quien consideran "el último gran filósofo, humanista y literato contemporáneo de habla hispana".

Según han avanzado, en los próximos días darán a conocer el lugar concreto de Plasencia y la hora a la que tendrá lugar el homenaje para despedir al artista.

Hace un año, Iniesta canceló de urgencia los conciertos de despedida de la gira 'Ni Santos ni Inocentes' tras ser diagnosticado de un tromboembolismo pulmonar.

Dicha afección le obligó a guardar "reposo absoluto"

Nacido en Plasencia (Cáceres), el 16 de mayo de 1962, desde joven mostró pasión por la música y la poesía, influencias que moldearon su estilo único de rock transgresivo, caracterizado por guitarras potentes y letras intensas que combinaban rebeldía, emoción y vida cotidiana.

Con Extremoduro, fundada en 1987, publicó discos emblemáticos como Deltoya, Agila y Yo, Minoría Absoluta, consolidándose como un referente del rock español.

A lo largo de su carrera, Robe se destacó como uno de los letristas más influyentes del panorama español, capaz de transformar experiencias personales y conflictos existenciales en poesía directa y visceral.