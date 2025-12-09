Encuesta OCU: el gasto navideño previsto suma casi 800 euros por persona

Martes, 09 Diciembre 2025 13:00

Una escuesta elaborada por la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) cifra en casi 800 euros el gasto por persona para las próximas fiestas navideñas.

Una encuesta a 2.000 personas de entre 18 y 74 años realizada por Organización de Consumidores y Usuarios (OCU) permite conocer los gastos asociados a la celebración de la Navidad y las actividades que priorizaremos, aunque también desvela probables excesos en los desembolsos y un cierto nivel de estrés asociado a la compra de los regalos.

En lo que se refiere al gasto navideño previsto, este año suma un total de 796 euros por persona.

Los regalos representan la principal partida de gasto: 370 euros, un poco más alta para los presentes de la noche de Reyes (192 euros) que para los de la Nochebuena (178 euros).

Otras partidas importantes son los gastos asociados a las clásicas cenas navideñas (132 euros) y a los viajes (117 euros), además de la compra de lotería (73 euros) y para las celebraciones de la Nochebuena, la Nochevieja o Reyes (otros 73 euros). A los que habrá que sumar el gasto en la decoración del hogar, que supone otros 31 euros por persona.

La encuesta también revela frecuentes excesos en las compras de navidad: el 52 por ciento de los españoles cree que gastará más de lo previsto; y eso que hasta un 29 por ciento intentará retrasar la compra de parte de sus regalos al mes de enero con el fin de aprovechar las rebajas.

En cualquier caso, un 40 por ciento advierte que las compras de los obligados regalos les causan estrés.

De ahí que OCU haya recomendado hacer listas de regalos y, en el caso de que se vaya a visitar un comercio físico, anticiparse todo lo posible para evitar aglomeraciones, además de preguntar siempre por la política de devolución.

En concreto, en lo que se refiere a las compras de regalos, internet se mantiene como el canal prioritario para el 37 por ciento de los encuestados, frente al 29 por ciento que prefiere comprar en tiendas físicas. El resto de los consumidores combinará en igual medida ambos tipos de comercios.

Por último, preguntados por las salidas navideñas que tienen previstas, la más habitual es quedar con amigos y familiares no convivientes para comer o cenar juntos, al menos para el 84 por ciento de los encuestados; pero también son comunes los paseos por algún mercadillo navideño (70%), las salidas para disfrutar en directo de la Cabalgata de Reyes (61%) o para ver el encendido de las luces de Navidad (55%).

Curiosamente, este año su intención de salir de casa es en general bastante superior a lo que hicieron el año pasado, aunque no deja de ser una proyección de sus expectativas.