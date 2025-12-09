Fin del plazo para asegurar campaña 2026 de cultivos herbáceos y viñedo

Martes, 09 Diciembre 2025 13:34

El próximo 20 de diciembre finaliza el plazo para asegurar la campaña 2026 de cultivos herbáceos de secano (cereal de invierno, leguminosas, cártamo y girasol) y uva de vino con los módulos de otoño, las opciones del seguro que incluyen las garantías más completas.

Se trata de producciones agrícolas muy importantes dentro de la agricultura española, y por tanto, su aseguramiento resulta vital para el sector primario.

El seguro de cultivos herbáceos ha alcanzado una implantación del 70 por ciento en la última campaña, con cifras incluso superiores en importantes zonas productoras como Navarra (85%), Castilla y León (80%), Cataluña (78%) y Aragón (77%).

El aseguramiento alcanzó 4,8 millones de hectáreas, con un capital asegurado de 4.610 millones de euros (+8%).

Las últimas campañas han estado marcadas por la falta de precipitaciones (especialmente 2023, con 474 millones en indemnizaciones y siniestro en más del 90 por ciento de la superficie de secano asegurada) y la constante presencia de fenómenos tormentosos.

En concreto, la campaña 2025 se ha cerrado con 126 millones en indemnizaciones, principalmente a causa de los pedriscos registrados durante el final de la primavera y el comienzo del verano.

Entre las principales novedades del seguro de cultivos herbáceos para la campaña 2026 se incluye la mejora de la base de datos de coeficientes de rendimientos y tasas de cultivos herbáceos, totalmente actualizada y realista con la situación actual del campo, que incluye a 95.000 asegurados y que a partir de este año se calcula de manera independiente para cada grupo de cultivo (cereal de invierno, girasol y cártamo, colza y camelina y leguminosas).

Por su parte, la implantación del seguro de uva de vino alcanzó el 54% de la producción nacional, con un capital asegurado de 1.168 millones, una cifra prácticamente igual a la de la anterior campaña.

Destaca positivamente el aseguramiento del viñedo de Cataluña (83%), Aragón (74%), la provincia de Álava (74%), Castilla y León (72%), Extremadura (67%) y La Rioja (66%), mientras que en la principal región productora, Castilla-La Mancha, se situó en un 48%.

Las tormentas de pedrisco también han afectado a la producción de uva de vino durante 2025, con 73 millones en indemnizaciones, parte de ellas abonadas durante el verano, semanas antes de la vendimia, debido a los daños graves o incluso totales registrados en viñedos riojanos y manchegos.

Entre las principales novedades de la campaña 2026 está la mejora de las condiciones de aseguramiento para casi 2.000 asegurados a nivel nacional, beneficiando, por ejemplo, a aquellos viticultores que han sufrido siniestro en una única ocasión.