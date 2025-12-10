USO solicita al Ayuntamiento de Soria la negociación de un plan de empleo

Miércoles, 10 Diciembre 2025 09:08

La Unión Sindical Obrera (USO), en representación de los trabajadores del Ayuntamiento de Soria, ha solicitado formalmente la realización de un estudio exhaustivo y la apertura inmediata de un proceso de negociación para la elaboración de un Plan de Empleo que dé respuesta a la falta de personal y a la situación de sobrecarga laboral que afecta a numerosos departamentos municipales.

En la actualidad, según ha resaltado el sindicato en un comunicado, el retraso acumulado en la ejecución de las Ofertas de Empleo Público (OEP) de ejercicios anteriores ha generado un escenario crítico: muchísimas plazas permanecen sin cubrir..

Las OEP correspondientes a 2023 y 2024 fueron aprobadas fuera de plazo, contrariando el mandato legal que establece la obligación de aprobarlas en el plazo de un mes desde la aprobación del presupuesto municipal.

"Gran parte de esas plazas, además, continúan sin convocarse ni ejecutarse, lo que amplía aún más la demora y perjudica la calidad de la prestación de los servicios públicos", ha denunciado.

Esta situación repercute de manera directa tanto en la plantilla municipal, que sufre un incremento evidente de la carga de trabajo, como en la ciudadanía, que ve mermada la calidad de los servicios que recibe.

A ello se añade la falta de agilidad en la aprobación de bases y convocatorias, motivada incluso por la insuficiencia de personal en el propio departamento de Recursos Humanos.

USO ha denunciado igualmente la ausencia de una negociación real y efectiva con la parte social.

Muchas decisiones relevantes se han venido adoptando de forma unilateral, según ha reiterado, sin el obligado diálogo con los representantes de los trabajadores, sindicatos o grupos políticos.

Asimismo, persisten compromisos adquiridos en mesas de negociación anteriores que siguen sin cumplirse, generando estancamiento e incertidumbre sobre las mejoras laborales que deben implementarse.

La organización sindical ha puesto de manifiesto la situación de precariedad que afecta a una parte de la plantilla.

La falta de una OEP ambiciosa, la no consolidación de plazas y la no ejecución de procesos selectivos esenciales perpetúan la inestabilidad laboral y la sobrecarga laboral en numerosos departamentos municipales.

Por todo lo expuesto, USO ha solicitado la apertura urgente de un proceso de estudio y negociación de un Plan de Empleo Municipal, que permita dimensionar adecuadamente las necesidades reales de personal, establecer una planificación ordenada y realista de incorporación de efectivos, garantizar la ejecución en plazo de las OEP, estabilizar el empleo y reducir la precariedad y reforzar el diálogo social, tal como exige la normativa y la buena gestión pública.

USO ha recordado que el convenio colectivo establece una tasa máxima de empleo temporal que no puede superar el 5 por ciento.

El sindicato ha lamentado que el Ayuntamiento, pese a la gravedad del problema, no se haya dignado crear ni convocar el grupo de trabajo que debe abordar el estudio y solución de esta situación laboral endémica.

El sindicato, que queda a disposición del Ayuntamiento para participar en los trabajos técnicos de este Plan de empleo, ha lamentado igualmente que la intransigencia patronal aboque a cientos de trabajadores a tener que reclamar sus derechos en los tribunales de justicia y ha pedido una vez más a la empresa que deje de utilizar el clamoroso silencio como única respuesta a las demandas de sus propios empleados públicos.

USO ha considerado inaceptable que el Ayuntamiento de Soria permanezca ajeno a la jurisprudencia del Tribunal Supremo, como concurre respecto del abono de pluses salariales , que el sindicato ha solicitado se apliquen de oficio por parte de la empresa.