El PP acusa al Ayuntamiento de beneficiar a familiar del alcalde en decoración del Belén

Martes, 09 Diciembre 2025 19:20

El Partido Popular ha acusado al equipo de gobierno socialista en el Ayuntamiento de Soria de adjudicar de manera directa y por un procedimiento negociado sin publicidad el montaje y decoración del Belén navideño a una empresa de un familiar del alcalde de la ciudad.

El concejal popular Javier Jiménez Santamaría, que ha ofrecido en rueda de prensa los detalles de las adjudicaciones, ha resumido la situación como un “mamoneo” y ha avanzado que los servicios jurídicos del partido están estudiando si el Ayuntamiento de Soria ha cometido un delito de malversación de caudales públicos.

Según las cuentas expuestas por el concejal popular, El Ayuntamiento ha adjudicado 287.000 euros a un familiar del alcalde Carlos Martínez.

Aunque el servicio de parques y jardines tiene un contrato de más de un millón de euros anuales, desde 2020 la empresa adjudicataria de este servicio público no realiza el montaje del Belén sino que lo hace una empresa de jardinería y floristería regentada por un familiar del alcalde, según ha apuntado Jiménez, quien ha resaltado que en estos últimos años el coste se ha disparado pasando de 12.000 a 57.000 euros anuales.

Santamaría ha apuntado que la decoración del Belén fue adjudicada directamente en las Navidades de 2020 a la empresa del familiar de Martínez por 12.000 euros y un año después se volvió a adjudicar de forma directa, por 17.930 euros.

En las Navidades de 2022 y 2023, el Ayuntamiento convocó una mesa de contratación pero fue rechazada por los técnicos municipales para salvaguardar los intereses económicos del Ayuntamiento.

Tras la nulidad de la licitación, el Ayuntamiento encargó entonces la decoración del belén mediante un procedimiento negociado sin publicidad y lo hizo pidiendo oferta sólo a una empresa, la del familiar del alcalde, con un coste de 57.000 euros cada año.

Ha sido en las Navidades de 2024 y 2025 cuando el Ayuntamiento ha sacado a licitación dos pliegos: uno para el Belén y otro para el abeto, mediante un procedimiento abierto simplificado que, según ha resaltado Jiménez, es "la primera vez que el Ayuntamiento abre la posibilidad a otros empresarios".

Pero la licitación se ha realizado demasiado tarde lo que ha impedido que otras empresas puedan concursar al mismo.

Al final, sólo la empresa del familiar del alcalde ha presentado oferta para la decoración del Belén navideño de 2024 y 2025, mientras que para el abeto se presentó otra oferta. La decisión final del Ayuntamiento fue adjudicar a la empresa del familiar del alcalde las dos licitaciones, por 76.000 euros anuales.

Réplica socialista

El portavoz del equipo socialista de Gobierno, Javier Muñoz, ha replicado asegurando de deriva del PP acusando a una empresa soriana que se queda una adjudicación por 60.000 euros para montar el Belén.

“No se lo que le molesta más al PP en esta huida hacia delante de estas miserias con la que nos llevan regalando los últimos tiempos acusando al entorno del alcalde para intentar hacer algo que no van a conseguir, que es encontrar algo en contra de este equipo de Gobierno o del alcalde”, ha señalado.

Muñoz ha señalado que el problema que tiene el PP es que les gustaba el Belén de cuando ellos gobernaban, una caseta con San José, la Virgen María y el Niño, la “Soria en blanco y negro”.

“Lo que le molesta es que la campaña de Navidad hayan revitalizado y dinamizado esta ciudad como nos pedían los comerciantes. Tienen intentar buscar donde no hay para tapar sus propias vergüenzas”, ha señalado.

Muñoz ha asegurado que hay una parte técnica que valora lo que cuesta montar el Belén y se ha sacado una licitación donde puede concursar cualquier empresa y hay una soriana, que “es la que opta año tras año”.

El portavoz socialista ha asegurado que el PP quiere volver a las luces de Navidad con 80.000 euros, en lugar de los más de 200.000 euros que se gasta ahora el PSOE en la iluminación navideña.

“El PP no puede acusar sin tener pruebas. Y acusar a un empresario de cumplir, con independencia del apellido que tenga. Eso es ser, ya lo decía el alcalde, bastante miserable”, ha acusado.

Muñoz ha defendido que el contrato es claro y transparente.

“El PP sólo tiene un objetivo y parece que se lo mandan desde Valladolid, que es el acoso y derribo del alcalde de Soria, porque parece que le está haciendo demasiada sombra a Mañueco, se lo deberían hacer mirar”, ha espetado.

Parques y Jardines colabora en montaje de Belén y en otras cuestiones navideñas para mejorar su ornato.