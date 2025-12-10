Covaleda relanza la Senda de las Cascadas con inversión de 174.000 euros

Miércoles, 10 Diciembre 2025 08:57

El Ayuntamiento de Covaleda ha relanzado la Senda de las Cascadas, una de sus rutas senderistas en la naturaleza más demandadas, con una inversión de 174.000 euros.

El Ayuntamiento de Covaleda ha resaltado en un comunicado que sigue avanzando en el desarrollo de su Plan de Sostenibilidad Turística en Destino, uno de los pilares vertebradores en los que se está basando el desarrollo del municipio en esta legislatura.

El equipo de gobierno sigue dando los pasos necesarios del compromiso adquirido con los vecinos y vecinas de potenciar el turismo como un motor económico

.El nuevo impulso se ha mostrado en la aprobación de un nuevo expediente para la contratación de las obras necesarias para acondicionar la Ruta de las Cascadas, una actuación clave dentro del Eje de Transición Verde.

En pleno municipal se ha aprobado el nuevo expediente que ha sido el resultado del intenso trabajo de los servicios técnicos y el equipo de gobierno para solventar los contratiempos surgidos en la anterior licitación.

El Ayuntamiento covaledense ha recordado que la empresa adjudicataria anterior (Indesfor) renunció al contrato tras su firma, alegando falta de personal y viabilidad económica.

”Lejos de paralizar el proyecto, el Ayuntamiento ha reaccionado con celeridad y eficacia”, han defendido desde la corporación, añadiendo que se trata de “un esfuerzo municipal para adaptar los proyectos a la realidad del mercado”

Tras el acuerdo del Pleno del pasado 4 de septiembre, el Ayuntamiento tomó la determinación de no dejar caer ninguna inversión. Para ello, se ordenó la revisión de los pliegos y memorias valoradas, adecuando los precios a los costes reales y actuales del mercado de la construcción.

"Nuestro objetivo es que ni un solo euro de inversión se pierda. Si las empresas tienen dificultades con los precios antiguos, el Ayuntamiento hace el esfuerzo de actualizar las partidas para que las obras se ejecuten con la máxima calidad y garantías. No vamos a parar hasta completar todas las actuaciones del Plan", han recalcado fuentes municipales.

Un hito turístico

El nuevo proyecto cuenta ahora con un Presupuesto Base de Licitación de 174.465,73 euros (IVA incluido) y la actuación contempla la intervención diseñada para revolucionar el concepto turístico de Covaleda y para ello se desarrolla en cuatro ejes:

Ubicación estratégica: Un itinerario enclavado en terrenos de alto valor natural y paisajístico.

Multifuncionalidad: Un trazado apto tanto para el público familiar e inexperto como para profesionales del senderismo.

Calidad e integración: Uso de materiales adaptados al entorno para garantizar una instalación sostenible y duradera.

Dinamización económica: Una infraestructura pensada para atraer flujos turísticos y generar riqueza en el comercio y hostelería local.

Con este procedimiento abierto simplificado de tramitación ordinaria, el Ayuntamiento de Covaleda ha estimado que, a pesar de las dificultades del contexto económico actual y las licitaciones desiertas que sufren muchas administraciones, el equipo de gobierno sigue trabajando sin descanso para adjudicar, ejecutar y poner en marcha cada una de las piezas que componen el futuro turístico de Covaleda.