La venta de madera genera en Covaleda casi 9 millones en siete años

Jueves, 27 Noviembre 2025 10:55

El Ayuntamiento de Covaleda ha hecho públicos los datos consolidados de la gestión de los aprovechamientos forestales correspondientes al periodo 2018-2025. La venta de madera ha generado 8,9 millones de euros.

Las cifras confirman la extraordinaria salud del patrimonio natural del municipio y la eficacia en la gestión administrativa: en estos siete años, la venta de madera ha generado un volumen de negocio de 8,9 millones de euros, de los cuales ya se han hecho efectivos en tesorería 7,2 millones.

Este informe, que abarca desde el momento en que el equipo de gobierno asumió la gestión integral de la venta hasta el actual modelo de gestión independiente (desde 2024), pone de manifiesto el peso fundamental del pinar en la economía local. La venta de madera inyecta más de 1 millón de euros al año en el ecosistema económico de Covaleda.

Uno de los datos más relevantes del balance es el impacto directo en la economía doméstica de las familias. Del total facturado desde 2018, los vecinos con derecho a reparto han percibido un acumulado de 4,9 millones de euros.

Con estas cifras, el Ayuntamiento quiere destacar especialmente el esfuerzo realizado en el presente ejercicio, ya que, con el próximo ingreso previsto de cerca de 220.000 euros, el Ayuntamiento de Covaleda habrá transferido a la Sociedad Vecinal más de 750.000 euros solo durante el año 2025.

Esta cifra corresponde a la gestión de ventas realizada por el Ayuntamiento en favor de los vecinos, y es un montante líquido que el Consistorio pondrá a disposición de la Sociedad para el reparto, independiente de las ventas que dicha Sociedad haya realizado por su cuenta o de los fondos que ya disponga.

El "pastel" de los 8,9 millones de euros generados por el monte se ha distribuido cumpliendo estrictamente con la normativa y buscando el beneficio común.

Para los vecinos el beneficio directo se ha traducido en 4,9 millones de euros mientras que para el ayuntamiento llegan 1,3 millones de euros ingresados en las arcas municipales.

Estos fondos, que suponen una media de 160.000 € anuales (el 5,2% del presupuesto en 2024), son vitales para el mantenimiento de servicios e infraestructuras del pueblo. Por último, la Junta de Castilla y León ingresa como fondo de mejoras 1,33 millones de euros (15% de las ventas), destinados a la reinversión y cuidado del propio monte.

Eficacia en la gestión y cobros

El informe detalla también la gestión por entidades. Mientras el Ayuntamiento gestionó las ventas de la Sociedad Vecinal (2018-2024), logró un valor de ventas de 6,71 millones, con un altísimo porcentaje de cobro (6,45 millones ya ingresados).

En la nueva etapa de gestión independiente (2024-2025), los datos arrojan situaciones dispares en los ritmos de cobro: para la gestión de Ayuntamiento: de unas ventas propias de 322.567 €, el consistorio ya ha cobrado e ingresado el grueso de la cantidad (más de 273.000 €), demostrando agilidad administrativa.

Por otro lado, para los vecinos, se han gestionado ventas por valor de 1,85 millones, de los cuales se han cobrado hasta la fecha cerca de 500.000 €, quedando pendientes cantidades importantes que se irán liquidando conforme avancen los aprovechamientos.

En conclusión, queda pendiente de cobro global un 18,8% del total, una cifra técnica normal que responde a la propia dinámica del sector (liquidaciones de lotes ya cortados o adjudicaciones en curso).

El alcalde de Covaleda, José Llorente ha señalado que “estos datos demuestran que el monte no solo es nuestro paisaje, es nuestra vida y nuestra economía. Que el Ayuntamiento haya podido transferir más de setecientos cincuenta mil euros a la Sociedad Vecinal este año es un éxito de gestión que repercute en cada casa del pueblo. Seguimos trabajando para que cada pino cuente y cada euro llegue a su destino con total transparencia".