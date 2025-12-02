Covaleda adjudica gestión del albergue municipal y garantiza su apertura todo el año

Martes, 02 Diciembre 2025 08:58

El albergue municipal de Covaleda ya tiene nuevo gestor. El Ayuntamiento covalendense ya ha resuelto el expediente de contratación para la prestación de este servicio que amplía la oferta de alojamiento del municipio y asegura un recurso más en el planteamiento turístico que se está desarrollando.

La reapertura del albergue municipal responde a la creciente demanda de turistas y visitantes que el pueblo y su entorno está experimentando en los últimos años, consolidándose como uno de los destinos preferentes en la comarca de Pinares.

El ayuntamiento de Covaleda se ha marcado como objetivo prioritario de esta licitación agilizar la reapertura de las instalaciones a la mayor brevedad posible, poniendo a disposición de vecinos y visitantes tanto el servicio de habitaciones como el de bar-restaurante, dos activos que contribuyen también como un revulsivo para economía local.

Una de las grandes novedades que presenta esta adjudicación del albergue municipal es el compromiso de servicio público.

Lejos de ser una instalación de uso exclusivamente estival, el Ayuntamiento ha blindado la actividad turística exigiendo que el albergue permanezca operativo un mínimo de 300 días al año.

Asimismo, el restaurante se sumará a la oferta de restauración en el municipio ya que debe permanecer abierto de forma ininterrumpida en temporada alta (del 15 de junio al 15 de septiembre) así como durante todos los fines de semana del año con un margen de cierre de solo 8 fines de semana fuera del periodo estival.

Con la apertura del Albergue Municipal se garantiza que Covaleda cuente con una oferta de alojamiento y restauración sólida no solo en verano, sino durante la temporada micológica, puentes y fines de semana de invierno, favoreciendo la desestacionalización, uno de los ejes del nuevo planteamiento turístico que está desarrollando el ayuntamiento.

El nuevo contrato para el albergue tiene una duración inicial de 5 años, con la posibilidad de dos prórrogas (una primera de 3 años y una segunda de 2 años), lo que permite proyectar un modelo de negocio a 10 años vista.

El acuerdo reportará beneficios a las arcas municipales, con un valor estimado del contrato de 60.000 euros, derivado de un canon anual de 6.000 euros que el adjudicatario abonará al Ayuntamiento. Este modelo de colaboración público-privada asegura que las instalaciones, valoradas en el presupuesto base de licitación en 72.600 euros (IVA incluido), se mantengan en perfecto estado y a pleno rendimiento.

Turismo de naturaleza

El Ayuntamiento de Covaleda ha valorado en un comunicado muy positivamente esta adjudicación.

"Con este paso, Covaleda recupera un servicio turístico esencial. El aumento de visitantes que buscan naturaleza y deporte nos exigía una respuesta rápida y de calidad. Tener el albergue y su restaurante abiertos casi todo el año es la mejor carta de presentación para quienes vienen a disfrutar de Urbión y de nuestros pinares", ha subrayado.