El Gobierno licita por 1,3 millones la mejora del acceso a Cabrejas del Pinar

Martes, 02 Diciembre 2025 12:59

La Plataforma de Contratación del Sector Público recoge ya que el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible ha licitado por 1.306.686 euros el contrato de obras para mejorar la intersección situada en el kilómetro 385 de la carretera N-234, que da acceso a Cabrejas del Pinar

El objetivo de la actuación es convertir la actual intersección en T en un enlace más seguro y fluido, que facilite las incorporaciones y salidas en este punto de la N-234, corredor clave entre Soria y Burgos.

En la actualidad, el cruce entre la N-234 y la carretera local de acceso a Cabrejas del Pinar dispone de carriles centrales de giro a la izquierda, pero carece de carriles de aceleración y deceleración, a pesar de soportar un tráfico cercano a los 3.000 vehículos diarios, con un porcentaje significativo de vehículos pesados. Esta situación obliga a realizar maniobras de incorporación y salida con menor margen de seguridad.

El proyecto plantea la construcción de una glorieta partida.

Los vehículos que circulan por la N-234 podrán continuar su recorrido en línea recta, sin modificar su trayectoria, mientras que el resto de movimientos se realizará a través del anillo de la glorieta y de los carriles de cambio de velocidad, específicos para la aproximación y la incorporación a la carretera nacional.

La solución incluye la ampliación de la calzada para ejecutar estos carriles, la adecuación del drenaje transversal y longitudinal, la disposición de nuevas isletas y semirotondas que ordenan los giros y la renovación completa de la señalización horizontal, vertical y del balizamiento, de acuerdo con la Norma 3.1-IC de la Instrucción de Carreteras.

El diseño de la glorieta partida se coordina con las futuras vías de servicio del polígono industrial “La Nava”, promovidas por el Ayuntamiento y la Diputación Provincial, de modo que la nueva intersección permitirá en el futuro la reordenación de accesos al área industrial y la eliminación del cruce en X existente en el entorno, considerado especialmente problemático.

El contrato fija un plazo de ejecución de 18 meses desde el inicio de las obras.

La Demarcación de Carreteras del Estado en Castilla y León Oriental, con sede en Burgos, asumirá la dirección de los trabajos.

El proyecto incorpora su correspondiente Estudio de Seguridad y Salud, así como el programa de expropiaciones necesario para disponer de los terrenos afectados.