El PSOE denuncia la falta de agentes medioambientales en la comarca de Pinares

Miércoles, 03 Diciembre 2025 09:17

El PSOE de la comarca de Pinares Altos ha registrado en los ayuntamientos de la zona una moción para denunciar la situación “crítica e insostenible” que atraviesa el servicio de Agentes Medioambientales de la Junta de Castilla y León en el territorio.

La moción, que ya se ha debatido en el pleno de Covaleda, alerta de que la dotación actual del cuerpo en la Unidad de Pinares-Covaleda se ha reducido a solo cuatro agentes en activo, pese a que la Relación de Puestos de Trabajo de la Junta establece que deberían ser 12 efectivos.

Esto supone una cobertura inferior al 35 por ciento de las necesidades reales para gestionar uno de los patrimonios forestales más valiosos de toda Castilla y León, según ha denunciado el PSOE en un comunicado.

La comarca de Pinares alberga más de 17.000 hectáreas de Montes de Utilidad Pública, integradas en el Coto Micológico Pinares de Urbión y en el Parque Natural Laguna Negra y Circos Glaciares de Urbión.

La drástica falta de personal especializado afecta directamente, según los socialistas, a tareas esenciales como la prevención y extinción de incendios forestales, conforme al INFOCAL, el control de aprovechamientos forestales y micológicos, fundamentales para la economía local, la vigilancia de la caza y la pesca en un territorio con alta actividad cinegética y el seguimiento y protección de fauna y flora, especialmente en espacios naturales protegidos.

El secretario general de la agrupación socialista de pinares, Carlos Llorente, ha advertido de que este déficit de personal “pone en riesgo la conservación del entorno natural, dificulta el control de los aprovechamientos forestales y amenaza directamente la seguridad de nuestros montes y de quienes viven de ellos”.

Exigencias

A través de esta moción, el PSOE exige a la Junta la cobertura inmediata de las 8 plazas vacantes hasta alcanzar la plantilla completa de 12 agentes.

Además, se reclama la presentación de un calendario concreto que detalle los plazos para cubrir dichas plazas. Y que el acuerdo sea trasladado a la Presidencia de la Junta, a la Consejería de Medio Ambiente, a la Delegación Territorial en Soria y a los grupos parlamentarios de las Cortes.

Desde el PSOE de Soria se ha calificado de “inaplazable” que la Junta actúe con urgencia: “No podemos permitir que uno de los territorios forestales más extensos, productivos y estratégicos de Castilla y León quede desprotegido por la inacción del Gobierno autonómico”, subrayan.

El PSOE seguirá impulsando esta moción en todos los municipios de la comarca de Pinares para que la reclamación sea unánime y contundente.