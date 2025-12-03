La Junta adjudica instalación de una pasarela en la senda del castillo de Ucero

Miércoles, 03 Diciembre 2025 16:59

La Junta de Castilla y León, a través de la Fundación Patrimonio Natural, ha adjudicado a la empresa Metálicas Saz Tierno la ejecución de las obras para la instalación de una pasarela-escalera metálica en la Senda del Castillo de Ucero (PR-SO 66), ubicada en el Parque Natural del Cañón del Río Lobos.

Lo ha hecho por un importe de 21.719,50 euros, cofinanciados por la Unión Europea a través del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia Next-Generation-EU.

El Cañón del Río Lobos, que celebra en 2025 el 40 aniversario de su declaración como Parque Natural, cuenta con una amplia red de senderos homologados que cumplen dos objetivos fundamentales: garantizar itinerarios seguros y accesibles, conduciendo los flujos de visitantes por rutas en buen estado que permiten conocer los elementos más representativos del espacio, y preservar los valores naturales que motivaron su protección, evitando impactos significativos sobre el medio natural, la fauna y la flora.

Uno de estos itinerarios es la Senda del Castillo de Ucero, un recorrido circular de 7,9 kilómetros que recibe más de 17.000 visitantes al año.

Parte de la localidad de Ucero, pasa por la Casa del Parque, alcanza el nacedero del río Ucero y regresa al punto de inicio pasando por su histórico castillo y atravesando el túnel romano que abastecía de agua a la antigua ciudad de Uxama.

La actuación se centrará en el tramo posterior al túnel romano, una zona donde el sendero discurre por una ladera con fuerte pendiente transversal.

Para garantizar el tránsito durante todo el año, mejorar la accesibilidad y reducir el riesgo de erosión, se instalará una estructura metálica especialmente diseñada para salvar el desnivel existente entre la salida del túnel y la ribera del río Ucero.

Esta estructura estará anclada directamente sobre la roca mediante zapatas de hormigón y anclajes químicos y se compondrá de dos tramos de escaleras con un rellano intermedio. La zona de paso se ejecutará con placas de tramex metálico, rematada con barandillas de un metro de altura, ofreciendo así seguridad y comodidad a los visitantes.