Jornada de emprendimiento sobre construcci6n con madera en Duruelo de la Sierra

Jueves, 20 Noviembre 2025 15:51

FSC España organizará a finales de noviembre en Duruelo de la Sierra una jornada sobre emprendimiento vinculado con la bioeconomía forestal y la construcción con madera.

La jornada se desarrollará el viernes 28 de noviembre y la actividad forma parte del proyecto Construyendo Maderaula, liderado por la Diputación de Soria, coordinado por Fundación Cesefor, y que suma la participación de FSC España, el clúster del Hábitat de Castilla y León (AEICE), el Instituto de Tecnología de la Construcción de Catalunya (ITEC) y la Asociación de Propietarios Forestales de Soria.

Además cuenta con el apoyo de la Fundación Biodiversidad del Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico (MITECO) en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR), financiado por la Unión Europea – NextGenerationEU.

Profesionales y especialistas del sector compartirán conocimientos, experiencias y tendencias para ayudar a transformar ideas en iniciativas sostenibles y rentables.

Además, estas sesiones facilitarán la oportunidad de acceder a información clave sobre financiación y tejer redes de colaboración con otros proyectos, empresas y entidades.

La finalidad de esta acción es ofrecer a empresas, profesionales y nuevos emprendedores la oportunidad de especializarse en el campo de la construcción industrializada con madera, de acuerdo con sus capacidades y experiencia previa, para aprovechar las oportunidades de diversificación de su negocio y creación de empleo.

Los destinatarios de estas jornadas de emprendimiento son empresas y trabajadores autónomos del sector de la construcción tradicional; empresas de primera y segunda transformación de la madera; nuevos emprendedores que deseen iniciar su actividad bien en el sector de la construcción, bien en el sector industrial de la madera; comercializadores de materiales de construcción y almacenistas de madera; arquitectos, ingenieros y prescriptores de soluciones biobasadas.

Esta iniciativa conjunta tiene el objetivo de promocionar el emprendimiento ligado a los recursos naturales para contribuir al desarrollo del mundo rural y la creaci6n de empleo en estas zonas.

Los recursos forestales en los que se enfoca el proyecto son diferentes especies de pino aut6ctonas, con las que se pretende desarrollar nuevos productos destinados al creciente sector construcci6n industrializada.