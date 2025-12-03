El presupuesto municipal de Soria para 2026 superará de nuevo los 70 millones

Miércoles, 03 Diciembre 2025 18:12

El Ayuntamiento de Soria aprobará a finales de año su presupuesto municipal para 2026, que volverá a superar los 70 millones, de los que 20 millones se destinarán a inversiones, de la mano de nuevo de los fondos europeos.

El concejal de Hacienda del Ayuntamiento de Soria, Javier Muñoz, ha confirmado esta mañana que el presupuesto municipal para 2026 se encuentra “al 95%” finalizado y que el primer borrador será entregado a los grupos de la oposición este mismo viernes, con el objetivo de iniciar su tramitación durante el mes de diciembre.

Muñoz ha explicado que el interventor municipal está analizando posibles implicaciones del decreto aprobado por el Gobierno central en relación con el superávit y las inversiones financieramente sostenibles, si bien no prevé alteraciones significativas a la planificación ya diseñada.

El edil ha detallado que el documento incluirá el borrador del listado de ingresos y gastos para comenzar el trabajo político y técnico, dejando para una fase posterior la documentación anexa habitual. La intención es avanzar durante las próximas tres semanas y aprobar el presupuesto de forma definitiva en diciembre, con fechas orientativas en torno al 23, 29 o 30 de diciembre.

Muñoz ha subrayado que, al igual que en los últimos ejercicios, se trata de un presupuesto eminentemente inversor, que mantendrá como pilares esenciales la protección social y el apoyo al tercer sector, el mantenimiento del empleo directo e indirecto, la continuidad e impulso de la actividad deportiva, cultural y turística y la colaboración con asociaciones y entidades locales

Además, ha resaltado que las cuentas recogerán los últimos fondos europeos recibidos, incluidos los del programa EDIL, lo que permitirá reforzar los proyectos de transformación urbana en marcha lo que vuelve a suponer una importante inyección con el sello europeo.

El concejal ha recordado que Soria superó el pasado año los 70 millones de euros de presupuesto y que en 2026 se volverá a mover en el entorno de esa cifra, mientras que la inversión municipal seguirá ascendiendo y se acercará a los 20 millones de euros, impulsada principalmente por el empuje de los proyectos NEXT, entre otros.

Participación ciudadana y aportaciones de la oposición

Paralelamente, se está desarrollando el proceso de presupuestos participativos desde la aplicación municipal y la próxima semana se abrirá la votación entre todos aquellos que han superado la fase de evaluación técnica y económica.

Muñoz ha señalado que la partida de presupuestos participativos —dotada con 100.000 euros— ya está integrada en el presupuesto, de manera que los proyectos seleccionados se incorporarán directamente a dicha cuantía.

El edil ha concluido indicando que en los próximos días hablará con los portavoces para coordinar las comisiones de trabajo, estudiar las propuestas de los grupos y avanzar hacia la aprobación definitiva del documento antes de que finalice el año.