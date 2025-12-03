Joaquín Alcalde rescata en "Soria, ayer" la intrahistoria de los sorianos en años de posguerra

Miércoles, 03 Diciembre 2025 16:32

El Ayuntamiento de Soria ha presentado hoy el libro ‘Soria, ayer’, del periodista y escritor soriano Joaquín Alcalde, una obra que recorre la vida cotidiana de la ciudad a través de su memoria popular y su identidad colectiva.

En el acto, el concejal Javier Muñoz, ha subrayado que “no se entiende la historia de hoy de Soria sin contar lo que esa historia de ayer tiene que decirnos” y ha remarcado el “orgullo” que supone para el Ayuntamiento apoyar un proyecto que “pone negro sobre blanco muchos años de la vida diaria de Soria y que preserva la historia que no debe perderse”.

‘Soria, ayer’ une en un único volumen tres libros que el autor escribió en diferentes etapas.

Alcalde ha destacado que “no hablamos de grandes titulares, sino de la intrahistoria: la verdadera historia de los sorianos y sorianas en los años difíciles de la posguerra y la escasez hasta 1960 aproximadamente”.

El bloque Tradiciones y leyendas recoge costumbres desaparecidas y relatos populares sobre San Saturio, San Mateo o la romería de la Virgen de la Luz; “son historias que explican la Soria que fuimos”, ha apuntado.

El capítulo Oficios tradicionales es un homenaje al trabajo cotidiano de generaciones enteras: “no podía quedarse sin publicar y lo amplié durante la pandemia con más datos e investigación”. Comenzó como una colaboración con la escritora Isabel Goig.

Por último, Cafés, bares y tabernas se centra en los espacios de encuentro y tertulia que marcaron la vida social del casco urbano: “los bares fueron escuela de vida; seguro que falta alguno, pero por algún sitio había que cortar, aunque en estas páginas están parte de los que representan una época irrepetible”.

Con casi 400 páginas y más de 200 fotografías e imágenes gráficas, la obra complementa y amplía los dos volúmenes anteriores del autor que ha querido agradecer el esfuerzo y el trabajo de colaboradores como Juan Antonio Gómez Barrera, la colaboración municipal y la labor del diseñador Alfonso Pérez Plaza.

El propio diseñador ha explicado que el concepto editorial apuesta por una estética clásica, acorde al contenido histórico: “La portada recrea una escena que no existió… pero que podría haber sido. Una imagen antigua, alegre y llena de vida”, ha señalado explicando un collage que reúne al desaparecido Cine Avenida con personajes y escenas reales de la ciudad recogidas en el archivo histórico.

La edición será amplia para garantizar la distribución en librerías y desde el Ayuntamiento se ha invitado a la ciudadanía a la presentación pública del libro el miércoles 10 de diciembre a las 19:30 horas en el Centro Cultural Gaya Nuño.

“Es un regalo perfecto para esta Navidad para conocer la historia y el día a día de nuestra ciudad”, ha cerrado Muñoz.