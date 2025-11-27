Todas las convocatorias del Ayuntamiento de Soria para celebrar la Navidad

Jueves, 27 Noviembre 2025 09:28

El Ayuntamiento de Soria ha presentado la programación especial de Navidad, un calendario que combina actividades familiares, cultura, espectáculos, tradiciones y grandes eventos repartidos por toda la ciudad desde el 5 de diciembre y hasta el 7 de enero. Puedes conocer horarios y convocatorias a continuación.

Encendido oficial del alumbrado · Viernes 5 de diciembre – 19:30 h

La Navidad comenzará oficialmente el 5 de diciembre, a las 19:30 horas, con el tradicional encendido del alumbrado navideño en la Plaza Mariano Granados. Yolanda Santos ha animado a las familias a acudir “con gorros, panderetas y mucha ilusión”, adelantando que, como cada año, el Ayuntamiento prepara alguna sorpresa especial para este momento tan esperado.

Casa de Papá Noel · 9 a 24 de diciembre · Ruinas de San Nicolás

Papá Noel volverá a instalar su casa en las Ruinas de San Nicolás, donde recibirá a los niños y niñas:

Lunes a viernes lectivos: 17:00–20:00 h

Sábados, domingos, festivos y no lectivos: 10:30–14:00 h y 17:00–20:30 h

Día 24: 11:00–14:00 h y 17:00–20:00 h

Entrada libre

Zoo Luminoso · Hasta el 6 de enero · Parque de La Dehesa

El ya tradicional zoo luminoso incorpora este año nuevas figuras. Yolanda Santos ha indicado que se instalarán cámaras de vigilancia, después de que en ediciones anteriores algunos elementos fueran retirados indebidamente.

La instalación podrá visitarse hasta el 6 de enero.

Pista de Hielo · Hasta el 7 de enero · Plaza Mayor

La pista de hielo de la Plaza Mayor funcionará con los siguientes horarios:

11:00–14:30 h (último turno a las 14:00 h)

16:00–21:30 h (último turno a las 21:00 h)

24 y 31 de diciembre: 11:00–13:30 h / 15:00–19:30 h

25 de diciembre y 1 de enero: 16:30–21:30 h

Soria Bonos · 1 de diciembre – 5 de enero

La campaña de apoyo al comercio local vuelve invitando a sorianas y sorianos a realizar sus compras navideñas en la ciudad. Actualmente, se han inscrito ya 128 comercios y el plazo se completará este viernes.

Mercado de Navidad · 12 de diciembre – 5 de enero · Plaza de las Mujeres

Vuelve el Mercado de Navidad, uno de los espacios más visitados durante estas fechas.

Espectáculo de luces y sonido del Gran Árbol de Navidad · Desde el 5 de diciembre

Los pases del árbol luminoso de Mariano Granados se repiten en tres horarios:

18:30, 19:30 y 20:30 h, congregando cada tarde a cientos de personas.

Atracciones infantiles · 5 de diciembre – 7 de enero · Paseo del Espolón y Mariano Granados

Este año se incorporan nuevas atracciones, como un trenecito, una noria e hinchables, que configurarán una zona de ocio familiar entre Mariano Granados y el Espolón.

Cabalgata de Reyes · 5 de enero

La ciudad despedirá las fiestas con la tradicional Cabalgata de Reyes, una de las citas más multitudinarias del calendario navideño.

PROGRAMACIÓN CULTURAL (Diciembre – Enero)

Por otro lado, el calendario también incluirá una destacada oferta cultural. Gloria Gonzalo ha indicado que “la cultura está presente porque entendemos que las fechas navideñas son unas fechas de encuentro y un tiempo para compartir lo que nos une y también para regalarnos momentos que permanezcan en la memoria.”

“Esta programación busca ofrecer experiencias que toquen un poco el corazón, la ilusión, que sean experiencias culturales a compartir y que creen esos recuerdos y esas emociones tan relacionadas con estas fechas”, ha recordado para después enumerar algunas de ellas.

15 de diciembre – ARMONÍAS. Música y poesía en torno a Antonio Machado

Palacio de la Audiencia

20:30 h – Entrada libre hasta completar aforo

“Que acabe el año que hemos conmemorado a Antonio Machado no quiere decir que no vamos a seguir hablándole ni descubriéndole, porque lo que nos ha quedado claro es que hay muchísimas miradas y todavía nos queda mucho que descubrir del poeta. Esta cita de entrada libre ahonda en ese objetivo”, ha resumido Gloria Gonzalo.

20 de diciembre – “El mapa del mar” · Banda Municipal y Cruz Roja Juventud

Palacio de la Audiencia

17:00 y 19:00 h – 6 €

Concierto solidario con puesta en escena teatralizada.

23 de diciembre – LOVE FLAMENCO WORLD TOUR

Espectáculo internacional que reúne grandes figuras del flamenco.

Palacio de la Audiencia

20:30 h – 20 €

“Es una propuesta de flamenco, flamenco, flamenco más tradicional que nos trae la Asociación Taurina Flamenca-Celtiberia y que siempre es un privilegio de concierto”

26 y 27 de diciembre – SORIA SUENA

Ambientación musical en calles y plazas por alumnado del Conservatorio Oreste Camarca.

Varias ubicaciones

programa-digital

27 de diciembre – XVIII Velada Flamenca

Palacio de la Audiencia

20:30 h – 15 €

Con Canailla de Málaga, Remedios Reyes, Juan José Benjumea, Tate y Cepa Núñez.

26 de diciembre – La Bella Durmiente. El musical de tus recuerdos

Palacio de la Audiencia

20:00 h – 8 €

Musical familiar con gran despliegue visual.

La concejala ha detallado la singularidad de esta cita infantil y familiar. “Es un musical que pone el foco en la memoria, en los recuerdos y en la herencia cultural. Es una propuesta muy bonita, un homenaje a los relatos que van pasando de generación en generación”, ha indicado apuntando a que tendrá un papel protagonista la abuela, pero también desfilarán por el escenario los personajes de este clásico.

29 de diciembre – Gershwin & Soloist · Joven Orquesta Soriana (JOSS)

Palacio de la Audiencia

20:30 h – 8 €

3 y 4 de enero – Festival Vive la Magia

Magia en calles, plazas, Cines Mercado y centros sociales con artistas como

Jessica Guloomal, Jon Ander, Karlus Soler, Joaquín Matas, Leo Bordigoni y Andrély.

Programación completa detallada en PDF.

13 y 14 de enero – Gran Circo Acrobático de China

Palacio de la Audiencia

20:30 h – 30 €

Uno de los espectáculos acrobáticos más prestigiosos del mundo.

18 de enero – Pepe Llorente y Javier Macipe cantan a “La Estrella Azul”

Centro Cultural Santa Clara

20:30 h – 10 €

Propuesta musical vinculada al fenómeno cinematográfico “La Estrella Azul”.

24 de enero – Pasaporte Musical (Géminis)

C.C. Gaya Nuño

12:00 h – 3 €

Espectáculo infantil para descubrir el mundo a través de la música.

Belenes tradicionales

Belén de la Plaza Mayor (ya en montaje)

Belén de Pedrajas , siempre con retos y guiños sorpresa

Belén de la Sierra de Santa Ana , el domingo previo a Nochebuena, con chocolatada en la cumbre

Consulta de horarios y venta de entradas

Toda la información estará disponible en:

soria.es

agendacultural.soria.es