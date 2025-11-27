Todas las convocatorias del Ayuntamiento de Soria para celebrar la Navidad
El Ayuntamiento de Soria ha presentado la programación especial de Navidad, un calendario que combina actividades familiares, cultura, espectáculos, tradiciones y grandes eventos repartidos por toda la ciudad desde el 5 de diciembre y hasta el 7 de enero. Puedes conocer horarios y convocatorias a continuación.
Encendido oficial del alumbrado · Viernes 5 de diciembre – 19:30 h
La Navidad comenzará oficialmente el 5 de diciembre, a las 19:30 horas, con el tradicional encendido del alumbrado navideño en la Plaza Mariano Granados. Yolanda Santos ha animado a las familias a acudir “con gorros, panderetas y mucha ilusión”, adelantando que, como cada año, el Ayuntamiento prepara alguna sorpresa especial para este momento tan esperado.
Casa de Papá Noel · 9 a 24 de diciembre · Ruinas de San Nicolás
Papá Noel volverá a instalar su casa en las Ruinas de San Nicolás, donde recibirá a los niños y niñas:
- Lunes a viernes lectivos: 17:00–20:00 h
- Sábados, domingos, festivos y no lectivos: 10:30–14:00 h y 17:00–20:30 h
- Día 24: 11:00–14:00 h y 17:00–20:00 h
- Entrada libre
Zoo Luminoso · Hasta el 6 de enero · Parque de La Dehesa
El ya tradicional zoo luminoso incorpora este año nuevas figuras. Yolanda Santos ha indicado que se instalarán cámaras de vigilancia, después de que en ediciones anteriores algunos elementos fueran retirados indebidamente.
La instalación podrá visitarse hasta el 6 de enero.
Pista de Hielo · Hasta el 7 de enero · Plaza Mayor
La pista de hielo de la Plaza Mayor funcionará con los siguientes horarios:
- 11:00–14:30 h (último turno a las 14:00 h)
- 16:00–21:30 h (último turno a las 21:00 h)
- 24 y 31 de diciembre: 11:00–13:30 h / 15:00–19:30 h
- 25 de diciembre y 1 de enero: 16:30–21:30 h
Soria Bonos · 1 de diciembre – 5 de enero
La campaña de apoyo al comercio local vuelve invitando a sorianas y sorianos a realizar sus compras navideñas en la ciudad. Actualmente, se han inscrito ya 128 comercios y el plazo se completará este viernes.
Mercado de Navidad · 12 de diciembre – 5 de enero · Plaza de las Mujeres
Vuelve el Mercado de Navidad, uno de los espacios más visitados durante estas fechas.
Espectáculo de luces y sonido del Gran Árbol de Navidad · Desde el 5 de diciembre
Los pases del árbol luminoso de Mariano Granados se repiten en tres horarios:
18:30, 19:30 y 20:30 h, congregando cada tarde a cientos de personas.
Atracciones infantiles · 5 de diciembre – 7 de enero · Paseo del Espolón y Mariano Granados
Este año se incorporan nuevas atracciones, como un trenecito, una noria e hinchables, que configurarán una zona de ocio familiar entre Mariano Granados y el Espolón.
Cabalgata de Reyes · 5 de enero
La ciudad despedirá las fiestas con la tradicional Cabalgata de Reyes, una de las citas más multitudinarias del calendario navideño.
PROGRAMACIÓN CULTURAL (Diciembre – Enero)
Por otro lado, el calendario también incluirá una destacada oferta cultural. Gloria Gonzalo ha indicado que “la cultura está presente porque entendemos que las fechas navideñas son unas fechas de encuentro y un tiempo para compartir lo que nos une y también para regalarnos momentos que permanezcan en la memoria.”
“Esta programación busca ofrecer experiencias que toquen un poco el corazón, la ilusión, que sean experiencias culturales a compartir y que creen esos recuerdos y esas emociones tan relacionadas con estas fechas”, ha recordado para después enumerar algunas de ellas.
15 de diciembre – ARMONÍAS. Música y poesía en torno a Antonio Machado
- Palacio de la Audiencia
- 20:30 h – Entrada libre hasta completar aforo
“Que acabe el año que hemos conmemorado a Antonio Machado no quiere decir que no vamos a seguir hablándole ni descubriéndole, porque lo que nos ha quedado claro es que hay muchísimas miradas y todavía nos queda mucho que descubrir del poeta. Esta cita de entrada libre ahonda en ese objetivo”, ha resumido Gloria Gonzalo.
20 de diciembre – “El mapa del mar” · Banda Municipal y Cruz Roja Juventud
- Palacio de la Audiencia
- 17:00 y 19:00 h – 6 €
Concierto solidario con puesta en escena teatralizada.
23 de diciembre – LOVE FLAMENCO WORLD TOUR
Espectáculo internacional que reúne grandes figuras del flamenco.
- Palacio de la Audiencia
- 20:30 h – 20 €
“Es una propuesta de flamenco, flamenco, flamenco más tradicional que nos trae la Asociación Taurina Flamenca-Celtiberia y que siempre es un privilegio de concierto”
26 y 27 de diciembre – SORIA SUENA
Ambientación musical en calles y plazas por alumnado del Conservatorio Oreste Camarca.
- Varias ubicaciones
27 de diciembre – XVIII Velada Flamenca
- Palacio de la Audiencia
- 20:30 h – 15 €
Con Canailla de Málaga, Remedios Reyes, Juan José Benjumea, Tate y Cepa Núñez.
26 de diciembre – La Bella Durmiente. El musical de tus recuerdos
- Palacio de la Audiencia
- 20:00 h – 8 €
Musical familiar con gran despliegue visual.
La concejala ha detallado la singularidad de esta cita infantil y familiar. “Es un musical que pone el foco en la memoria, en los recuerdos y en la herencia cultural. Es una propuesta muy bonita, un homenaje a los relatos que van pasando de generación en generación”, ha indicado apuntando a que tendrá un papel protagonista la abuela, pero también desfilarán por el escenario los personajes de este clásico.
29 de diciembre – Gershwin & Soloist · Joven Orquesta Soriana (JOSS)
- Palacio de la Audiencia
- 20:30 h – 8 €
3 y 4 de enero – Festival Vive la Magia
Magia en calles, plazas, Cines Mercado y centros sociales con artistas como
Jessica Guloomal, Jon Ander, Karlus Soler, Joaquín Matas, Leo Bordigoni y Andrély.
Programación completa detallada en PDF.
13 y 14 de enero – Gran Circo Acrobático de China
- Palacio de la Audiencia
- 20:30 h – 30 €
Uno de los espectáculos acrobáticos más prestigiosos del mundo.
18 de enero – Pepe Llorente y Javier Macipe cantan a “La Estrella Azul”
- Centro Cultural Santa Clara
- 20:30 h – 10 €
Propuesta musical vinculada al fenómeno cinematográfico “La Estrella Azul”.
24 de enero – Pasaporte Musical (Géminis)
- C.C. Gaya Nuño
- 12:00 h – 3 €
Espectáculo infantil para descubrir el mundo a través de la música.
Belenes tradicionales
- Belén de la Plaza Mayor (ya en montaje)
- Belén de Pedrajas, siempre con retos y guiños sorpresa
- Belén de la Sierra de Santa Ana, el domingo previo a Nochebuena, con chocolatada en la cumbre
Consulta de horarios y venta de entradas
Toda la información estará disponible en:
- soria.es
- agendacultural.soria.es
- turismosoria.es/agenda
Las entradas se venderán desde el 1 de diciembre en entradas.soria.es