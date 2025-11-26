El Ayuntamiento presenta programa para celebrar las fiestas de Navidad

Miércoles, 26 Noviembre 2025 10:30

El Ayuntamiento de Soria seguirá apostando un año más por la Navidad como un elemento dinamizador que refuerce la posición de la capital como destino turístico, de compras y también como un punto de encuentro para el disfrute familiar con eventos y actividades, en una tendencia nacional que encabeza Vigo y grandes ciudades como Madrid y Barcelona.

Las concejalas Gloria Gonzalo, del área de Cultura, y Yolanda Santos, de Turismo, han explicado este miércoles la programación para estas fiestas navideñas.

Santos ha asegurado que ya han comenzado los preparativos, en la cuenta atrás, para comenzar una de las épocas del año más ilusionantes,

Ha recordado que la navidad llegará el 5 de diciembre a las siete y media, con el encendido del alumbrado en la plaza Mariano Granados, donde habrá música y "sorpresa".

“Intentamos hacer cada año algo especial. Y no vamos a desvelar. Animamos a los niños a bajar a la plaza con sus gorros y panderetas, porque estoy seguro que les va a encantar”, ha garantizado.

Del 9 al 24 de diciembre, en ruinas de San Nicolás, se realizará la visita de Papa Noel, de lunes a viernes, por la tarde, y los días festivos, por la mañana.

En el parque de la Dehesa regresará el zoo luminoso, con cámaras de videovigilancia para evitar los hurtos de otros años.

Hasta de enero estará funcionando la pista de hielo. También se celebrará una nueva edición de la campaña de Soria Bonos, donde ya hay inscritos cien establecimientos comerciales. Y el encendido del árbol de Navidad, con dos pases, y al que se sumarán actuaciones infantiles (noria, hinchables, etc).

Santos ha reiterado que “queremos que Soria siga siendo un referente también en Navidad y potenciar el turismo en estas fechas. Soria es una ciudad amable para las familias, con muchos recursos para todo el mundo y muy fáciles de disfrutar lo que le hace especialmente atractiva para lugares próximos como Zaragoza, Logroño o Madrid”. “

Además ha animado a la ciudadanía a “apostar por el comercio local y aprovechar medidas como los Soria Bonos para fortalecer el tejido productivo de la ciudad”.

En esta misma línea ha señalado que la Ruta de los Belenes “nos hará disfrutar desde el día 11 de diciembre de escaparates con gran creatividad en los que en esta ocasión habrá que buscar un elemento ‘intruso’.

"Todo lo que se hace en Navidad encaja también en nuestro modelo de ciudad en el que buscamos que se puedan tener las mismas oportunidades de ocio y disfrute que en cualquier gran ciudad, pero sin esos agobios y disfrutando de forma fácil y amable de la oferta y también con es calidez del trato más personal de nuestros comercios, establecimientos hosteleros...” ha enfatizado.

La concejala de Cultura, Gloria Gonzalo, ha subrayado la intención de ofrecer experiencias que creen recuerdos y emociones relacionadas con la Navidad.

La programación está orientada a todos los públicos y se inicia el 15 de diciembre con concierto de piano "Armonías, música y poesías en torno a Antonio Machado", como colofón al año conmemorativo del 150 aniversario del nacimiento del poeta universal.

El concierto, con entrada libre hasta completar el aforo, será en el Palacio de la Audiencia.

El concierto solidario de Cruz Roja y la Banda Municipal de Música de Soria es otra cita en la programación., con dos sesiones, al precio de 6 euros. Toda la recaudación será a beneficio de Cruz Roja.

El alumnado del conservatorio estarán el 26 y 27 de diciembre recorrerán las calles y plazas de la ciudad, en una ambientación musical.

El Musical de los Sueños, para público infantil, pondrá el foco en herencia y legado familiar.

La JOSS ofrecerá el 29 de diciembre el último concierto de este año.

El Gran circo acrobático de China estará en enero, con dos sesiones, el 13 y 14 de enero.

"Es uno de los espectáculos más prestigiosos del mundo. Reúne a 30 artistas en escena. Actualmente están de gira en España", ha resaltado.