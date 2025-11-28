Mujer herida en accidente en travesía de Soria

Viernes, 28 Noviembre 2025 15:10

Una mujer ha necesitado asistencia médica tras verse involucrada al mediodia de hoy en un accidente de tráfico en la travesía de Soria.

El accidente de tráfico se ha registrado a las 13:39 horas, en el número 17 de la calle San Benito, en plena trasvesía de la ciudad y ha consistido en la cColisión entre tres turismos.

Los alertasntes han solicitado asistencia en el lugar para una mujer de unos 60 años, que se encontraba consciente pero mareada por el golpe.

Por ello se ha avisado a la Policía Local, al Cuerpo Nacional de Policía y a Emergencias Sanitarias - Sacyl, que ha enviado una ambulancia para atender a la herida.

Ayer jueves, se registró un accidente de tráfico en Almazán, a las 17:00 horas, en el kilómetro 44 de la autovía A-15, sentido Soria.

Autovía A-15, km. 44, sentido Soria. Informa la central de seguridad ciudadana COS de la Guardia Civil de una colisión entre un turismo y un tractor, donde se precisó asistencia para un herido, un varón de unos 50 años.