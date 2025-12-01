Lunes, 01 Diciembre 2025
Buscar
Despejado
-4.4 °C
El tiempo HOY
Facebook Twuitter

Sucesos

Soria | Sucesos

Tres personas afectadas por accidente de tráfico en A-2, en Medinaceli

Tres personas han necesitado asistencia sanitaria tras verse involucradas en un accidente de tráfico ocurrido ayer tarde en la autovía de Aragón, a su paso por Medinaceli.

A las 19:28 horas se ha recibido en el 1-1-2 Castilla y León varias llamadas alertando de un accidente en el km 157 de la A-2 en Medinaceli.

Los alertantes han indicado  que se trataba de un accidente entre un camión y un turismo y que el camión se había salido de la carretera y había caído por un terraplén de unos 10 metros.

Se ha trasladado aviso da Guardia Civil de Soria, a Bomberos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.

El conductor del camión ha logrado salir del vehículo.

Dos ocupantes del turismo, dos adultos, se encontraban también conscientes aunque con cortes.

Las causas del accidente están siendo investigadas.

Últimas fotogalerías

Más noticias

Sección: soria

Subsección: Sucesos

Id propio: 94804

Id del padre: 84

Vista: article

Ancho página: 0

Es página fotos: 0

Clase de página: noticia