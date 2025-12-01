Tres personas afectadas por accidente de tráfico en A-2, en Medinaceli

Lunes, 01 Diciembre 2025 07:51

Tres personas han necesitado asistencia sanitaria tras verse involucradas en un accidente de tráfico ocurrido ayer tarde en la autovía de Aragón, a su paso por Medinaceli.

A las 19:28 horas se ha recibido en el 1-1-2 Castilla y León varias llamadas alertando de un accidente en el km 157 de la A-2 en Medinaceli.

Los alertantes han indicado que se trataba de un accidente entre un camión y un turismo y que el camión se había salido de la carretera y había caído por un terraplén de unos 10 metros.

Se ha trasladado aviso da Guardia Civil de Soria, a Bomberos y a Emergencias Sanitarias - Sacyl.

El conductor del camión ha logrado salir del vehículo.

Dos ocupantes del turismo, dos adultos, se encontraban también conscientes aunque con cortes.

Las causas del accidente están siendo investigadas.