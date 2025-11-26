Fallecido en colisión de turismo con vivienda en Santa María de Huerta

Miércoles, 26 Noviembre 2025 13:31

Un hombre de 72 años ha perdido la vida esta mañana en un accidente de tráfico en Santa María de Huerta.

La Subdelegación del Gobierno en Soria ha confirmado que, en torno a las 10.00 horas de este miércoles, se ha producido un accidente de circulación en la calle Torrehermosa de la localidad de Santa María de Huerta.

El siniestro ha consistido en la colisión de un turismo contra una vivienda.

Como consecuencia de este choque ha resultado fallecido un varón de 72 años, natural de Santa María de Huerta.

Se están instruyendo las correspondientes diligencias.

El centro de emergencias Castilla y León 1-1-2 ha recibido una llamada que informaba de la salida de vía de un turismo en la carretera Torrehermosa, junto a la fuente, en Santa María de Huerta, donde, un varón había resultado herido y estaba nconsciente.

Desde la sala del 1-1-2 se ha informado a la Guardia Civil de Tráfico de Soria y a Emergencias Sanitarias -Sacyl-, que ha movilizado una UVI móvil, un equipo médico de Arcos de Jalón y una ambulancia soporte vital básico.

En el lugar, el personal sanitario ha confirmado el fallecimiento del varón, por lo que se ha anulado la UVI móvil.