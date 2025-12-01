El belén en la Atalaya islámica de Quintanilla de Tres Barrios

La originalidad de colocar un belén en la atalaya de Quintanilla de Tres Barrios no deja de ser una idea atrayente y llamativa.

Crónica de Leopoldo Torre

En la cúspide de un altiplano a mil metros, desde donde se divisa una circundante panorámica en derredor que deslumbra los sentidos. Trescientos sesenta y cinco grados de naturaleza.

Idea que partió de Marijo que viene perdurando desde hace unos años.

Evento que atrae cada año más adeptos

. Este domingo congregó a un más que nutrido grupo de personas, mayoritariamente de San Esteban de Gormaz, para llevar a cabo el tradicional acto navideño, lejos del enclave hogareño y a los pies de un icono árabe. Cualquier lugar se precia idóneo para plasmar un manifiesto popular sin miramientos ideológicos.

En la caminata participaron niños y mayores quienes desafiaron las inclemencias de la meteorología y culminó con un merecido almuerzo en un ambiente de esparcimiento y ocio disfrutando del momento con entusiasmo y satisfechos por haber contribuido a mantener vivo el peculiar encuentro.

Una ruta a este enclave que va ganando adeptos con visitas reiteradas de caminantes, ciclistas, moteros y coches. Rutas que se pueden completar con la visita al singular paraje de Las Chorreras, a dos kilómetros, siguiendo la cañada Occidental soriana .

En este enclave tiene lugar la tradición de la romería a la Atalaya, en el mes de mayo, y la nocturna del mes de agosto.