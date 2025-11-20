Serrano en la FEMP: "si en Soria seguimos perdiendo habitantes, se cierra el telón"

Jueves, 20 Noviembre 2025 14:41

El presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha advertido en la Federación de Municipios y Provincias (FEMP), en una comisión celebrada en Madrid que si Soria sigue perdiendo habitantes, “se cierra el telón”.

Serrano y la vicepresidenta María José Jiménez han participado hoy en la Comisión celebrada en la sede de la Federación de Municipios y Provincias en Madrid, dentro de la jornada organizada por la FEMP sobre el futuro de las diputaciones provinciales.

El encuentro ha contado con la intervención de la presidenta de la FEMP, María José García-Pelayo, quien ha insistido en la necesidad de actualizar la financiación local y reforzar el papel de estas instituciones en la prestación de servicios esenciales en el medio rural.

Durante la sesión se ha puesto el acento en que el reto de las diputaciones es garantizar la vida en los pueblos y mantener servicios básicos que permitan la cohesión territorial.

Se ha recordado que más del 80 por ci3ento de los municipios españoles tienen menos de 5.000 habitantes y dependen directamente del apoyo provincial para sostener servicios esenciales, desde la ayuda a domicilio al transporte o la gestión de residuos.

El presidente de la Diputación de Soria ha intervenido tras la mesa centrada en la financiación y la gobernanza provincial, subrayando que el futuro de provincias como Soria pasa por asegurar la prestación de servicios básicos en todo el territorio.

Ha destacado el papel de las ayudas promovidas por la institución en ámbitos como las farmacias rurales, la venta ambulante o los servicios multiservicios, medidas que permiten mantener actividad y calidad de vida en los municipios más pequeños.

Ha insistido en que todos estos esfuerzos requieren una financiación justa y estable.

“Todo esto se resolvería con un modelo de financiación adecuado, que reconozca la realidad de territorios con menos de 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado y que ya cuentan con el reconocimiento de las ayudas al funcionamiento”, ha señalado.

El presidente ha recalcado que Soria es un territorio especialmente vulnerable a la pérdida de población y ha alertado de que “si en Soria seguimos perdiendo habitantes, se cierra el telón”.

En este sentido, ha defendido que esta jornada es una oportunidad para reafirmar el compromiso de las diputaciones con el equilibrio territorial y para reclamar al Gobierno de España un nuevo sistema de financiación que garantice servicios públicos de calidad en todos los municipios.

La jornada ha reunido a presidentes y presidentas de diputaciones, responsables municipales, expertos y representantes institucionales, y ha abordado también la reforma del sistema competencial, la gobernanza provincial y el papel de las diputaciones como plataformas de articulación del territorio.