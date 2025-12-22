El Festival Internacional Vive la Magia regresa a San Esteban de Gormaz

Lunes, 22 Diciembre 2025 14:34

El Festival Internacional Vive la Magia regresa a San Esteban de Gormaz del 26 al 28 de diciembre, con una programación cultural navideña formada por actuaciones de ilusionismo de artistas de primer nivel internacional.

El proyecto incluye varios espectáculos de magia para todos los públicos, en distintos espacios municipales, con formatos versátiles que pueden realizarse tanto en interior como en exterior.

Viernes 26 de diciembre de 2025

Xulio Merino - "Esponjismagia Juliana"

Pases: 13:00, 17:30 h y 18:30 h

Duración: 30 min

Espacio: Lagar de San Miguel

El joven ilusionista gallego Xulio Merino presenta un espectáculo marcado por su estrambótica personalidad escénica, donde predominan el humor absurdo, la frescura, el ritmo y la espontaneidad. Cada función es distinta gracias a su estilo imprevisible y cercano. Su magia es minimalista, basada en objetos cotidianos y en homenajes a la magia clásica reinterpretados de forma caótica y divertida. El espectáculo genera una sensación alegre constante, combinando humor blanco, situaciones inesperadas y la retranca gallega que caracteriza al artista. Es un show pensado para todos los públicos, con una duración de 30 minutos y adaptable tanto a interiores como exteriores.



Sábado 27 de diciembre de 2025

Iñaki Zabaleta - "Íntimo"

19:30 h - Salón de Actos Antiguas Escuelas

El ilusionista argentino Iñaki Zabaleta, con una larga trayectoria internacional, propone una actuación donde el público vive lo imposible en primera persona. Su espectáculo destaca por un humor inteligente y por efectos mágicos impactantes, pulidos tras miles de funciones alrededor del mundo. ?Íntimo? es una experiencia cercana y elegante, diseñada para todos los públicos, con una duración aproximada de 45 minutos que puede celebrarse tanto en espacios abiertos como en interiores.

Domingo 28 de diciembre de 2025

1. Talleres de Magia (Fantasía y Comodín)

11:00 a 13:00 h - Antiguas Escuelas

Fantasía y Comodín ofrecen un espectáculo participativo y entrañable, construido a partir de juegos de magia acompañados de pequeñas historias. Se trata de un show divertido y dinámico donde el público ?especialmente los niños, aunque pensado ?de 3 a 103 años?? se convierte en protagonista. Su ritmo trepidante, el diálogo constante con los espectadores y el humor crean un ambiente cercano en el que las pequeñas cosas se vuelven maravillosas. El espectáculo dura aproximadamente una hora y puede realizarse tanto en interiores como exteriores. También imparten talleres de magia para público infantil.

2. Jon Ander - "Magia Anderground"

13:30 h - Plaza de San Esteban

"Magia Anderground" es un espectáculo vibrante y rompedor que fusiona ilusionismo, stand up y estética urbana. Jon Ander presenta una puesta en escena frenética y llena de ritmo que convierte cada momento en una sucesión de sorpresas imposibles. El show bebe de la cultura underground, ofreciendo un viaje dinámico en el que lo imposible se vuelve real. Es una experiencia distinta, moderna y explosiva, recomendada para todos los públicos, con una duración de 50 minutos y adaptable a interior o exterior.

3. Espectáculo - La Magia de Fantasía y Comodín

18:00 h - Centro de Mayores (C/ Plaza de San Esteban)

