La Diputación reactivará tres líneas de ayudas del Plan Soria 2025

Martes, 23 Diciembre 2025 14:15

La Comisión de Reto Demográfico de la Diputación Provincial de Soria ha aprobado la puesta en marcha de tres segundas convocatorias de ayudas incluidas dentro del Plan Soria 2025, una decisión motivada por la buena acogida y la elevada demanda registrada en las primeras convocatorias.

Estas nuevas líneas de apoyo serán posibles gracias a los remanentes con los que se ha cerrado el ejercicio presupuestario.

Las ayudas que se reactivan corresponden al traspaso de negocios, la rehabilitación de vivienda municipal y los proyectos de inversión empresarial, tres líneas estratégicas que tienen como finalidad favorecer la igualdad de oportunidades, impulsar el desarrollo económico y contribuir a fijar población en el medio rural de la provincia.

Aunque estas segundas convocatorias ya han recibido el visto bueno de la comisión, se pondrán en marcha en enero del próximo año.

Al contar con financiación procedente de remanentes, el plazo para presentar solicitudes será de 10 días desde su publicación en el Boletín Oficial de la Provincia.

La segunda convocatoria de ayudas al traspaso de negocios contará con un presupuesto de 75.000 euros y está diseñada para facilitar el relevo generacional de pequeños negocios en el medio rural, evitando su cierre y garantizando la continuidad de servicios y empleo en los municipios de la provincia.

En la primera convocatoria de 2025 se presentaron cuatro solicitudes, concediéndose finalmente una ayuda por importe de 25.000 euros.

Con esta nueva convocatoria, la Diputación busca ampliar el número de beneficiarios y seguir fomentando la creación de empresas y el fortalecimiento del tejido empresarial rural, compuesto en gran medida por pequeños negocios que sostienen la economía y la vida diaria de los pueblos.

La línea de ayudas a la rehabilitación de vivienda municipal volverá a activarse con una segunda convocatoria dotada con 80.000 euros. Estas subvenciones están dirigidas a los ayuntamientos para la rehabilitación de inmuebles de titularidad municipal, con el objetivo de destinarlos a vivienda y facilitar el asentamiento de población en los municipios más pequeños.

Esta medida pretende aumentar la oferta de vivienda disponible en el medio rural, uno de los principales retos para atraer nuevos vecinos, profesionales y familias, al tiempo que contribuye a la recuperación y puesta en valor del patrimonio municipal.

Por último, la Comisión de Reto Demográfico ha aprobado la segunda convocatoria de ayudas a proyectos de inversión empresarial, que contará con un presupuesto de 175.000 euros. Esta línea está orientada a apoyar inversiones que permitan la creación, ampliación o modernización de empresas en la provincia, favoreciendo la generación de empleo y la diversificación económica.

El alto interés mostrado en la primera convocatoria ha llevado a reactivar esta ayuda, que se consolida como una herramienta clave para impulsar la actividad empresarial y reforzar el tejido productivo del territorio.

Estas tres líneas de ayudas forman parte del Plan Soria 2025, una estrategia de la Diputación Provincial de Soria, financiada por la Junta de Castilla y León, destinada a hacer frente al reto demográfico, apoyar a los municipios y promover el desarrollo económico y social de la provincia, garantizando que las oportunidades lleguen a todos los rincones del territorio.