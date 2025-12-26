La Diputación refuerza infraestructura deportiva para pruebas del programa “Soria puro oxígeno”

Viernes, 26 Diciembre 2025 14:05

La Diputación Provincial de Soria ha adjudicado recientemente dos contratos diferenciados, uno para el suministro de material deportivo y otro para la prestación de servicios de traslado, montaje y desmontaje, con el objetivo de mejorar la infraestructura de las pruebas y actividades deportivas que organiza la institución a lo largo del año.

Por un lado, la Diputación ha adquirido nuevo material destinado a vestir salidas, metas y espacios de premiación de las competiciones deportivas, especialmente de los circuitos “Soria puro oxígeno” de BTT y Trail, así como de otras pruebas propias organizadas por la institución provincial.

El suministro incluye un arco de meta hinchable con la imagen “Soria puro oxígeno” y “Diputación de Soria”, dos semiarcos tipo tótem, una estructura metálica de premiación (photocall truss), un pódium de premiación y diez fly banners con la imagen corporativa “Soria puro oxígeno” u otras adaptaciones gráficas.

De forma complementaria, la Diputación ha contratado con la empresa Deporama el servicio de traslado, montaje y desmontaje de este material, así como de otros elementos necesarios para el correcto desarrollo de las pruebas.

Este segundo contrato incluye la logística de 25 vallas, el arco de meta hinchable, los dos semiarcos tipo tótem, la estructura metálica de premiación, el pódium y los diez fly banners, garantizando así una correcta instalación y retirada en cada evento deportivo.

El destino principal de esta infraestructura es reforzar la imagen, seguridad y organización de los circuitos provinciales de BTT y Trail “Soria puro oxígeno”, además de otras competiciones y programas deportivos impulsados por la Diputación de Soria como los Juegos Escolares, el Campeonato Interpueblos, la Copa Diputación, los Juegos Populares y otras actividades deportivas que se desarrollan a lo largo del calendario anual.

El diputado de Deportes, Sergio Frías, acompañado por el técnico del departamento, Carlos Alonso, ha recepcionado esta nueva infraestructura, que permitirá mejorar la calidad organizativa, la visibilidad institucional y la experiencia de participantes y público en las pruebas deportivas, reforzando la apuesta de la Diputación de Soria por el deporte como herramienta de promoción del territorio, hábitos de vida saludable y dinamización provincial.