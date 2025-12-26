La Diócesis de Osma-Soria clausura el Año jubilar de la esperanza con dos celebraciones

Viernes, 26 Diciembre 2025 14:20

La Diócesis de Osma-Soria clausurará este fin de semana el Año jubilar de la esperanza, un tiempo excepcional de gracia y renovación pastoral que ha marcado la vida de la Iglesia diocesana durante los últimos meses, invitando a vivir y testimoniar la esperanza cristiana en el contexto social y eclesial actual.

La clausura se celebrará con dos Eucaristías solemnes, presididas por el Administrador diocesano, Gabriel-Ángel Rodríguez, el sábado, a las 18:00 horas, en la Concatedral de San Pedro, y el domingo, a las 12:00 horas, en la Catedral de El Burgo de Osma.

El Año jubilar ha sido para la diócesis un tiempo de camino compartido, en el que parroquias, comunidades religiosas, movimientos y fieles han participado en celebraciones jubilares, peregrinaciones, encuentros de oración y propuestas formativas.

Todo ello ha contribuido a reforzar la comunión eclesial y a renovar la conciencia de una Iglesia llamada a ser signo de esperanza en medio de la realidad cotidiana.

Junto a la dimensión celebrativa y espiritual, el Jubileo ha querido expresarse también en un gesto concreto de caridad y compromiso social

. Como fruto diocesano del Año jubilar, la diócesis está impulsando una obra social estable, orientada a las personas que viven en Soria en situación de grave exclusión social.

En colaboración con la Cáritas diocesana, se está trabajando en la puesta en marcha de un recurso diurno, concebido como espacio de acogida, acompañamiento y atención básica para personas que viven en condiciones de precariedad.

Este recurso, pensado como lugar de referencia y cercanía, quiere ser expresión concreta de una esperanza que se traduce en cuidado, dignificación y presencia junto a los más vulnerables

Con estas celebraciones de clausura, la diócesis eleva su acción de gracias por el camino recorrido y anima a que los frutos del Año jubilar de la esperanza sigan dando forma a la vida ordinaria de las comunidades cristianas, como compromiso permanente de fe, servicio y misión.

La Diócesis de Osma-Soria invita a todos los fieles a participar en estas celebraciones, como culminación de un tiempo de gracia y como envío renovado a ser testigos de esperanza en la vida diaria.