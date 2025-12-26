La Diputación mantiene abierta ayuda del Plan Soria para estudiantes de Formación Profesional

Viernes, 26 Diciembre 2025 14:29

La Diputación de Soria mantiene abierta, dentro del Plan Soria, la convocatoria de ayudas de carácter social para estudiantes de Formación Profesional del curso 2025-2026, destinadas a sufragar gastos de alojamiento.

Hasta el momento se han recibido más de 35 solicitudes, y el plazo para presentar nuevas peticiones permanece abierto hasta el 15 de enero de 2026.

https://www.dipsoria.es/la-diputacion/subvenciones/ayudas-de-caracter-social-curso-academico-2025-2026-dirigidas-estudiantes-que-cursen-estudios-de

La Diputación Provincial de Soria mantiene abierta la convocatoria de ayudas de carácter social para el curso académico 2025-2026 dirigidas a estudiantes de Formación Profesional, enmarcada en el Plan Soria 2025, a la que hasta el momento se han presentado más de 35 solicitudes, si bien el plazo continúa abierto hasta el 15 de enero de 2026, por lo que el número de beneficiarios podrá incrementarse.

Esta línea de ayudas se integra en el Plan Soria Conectada y Saludable 2021-2027, y se articula a través de la Consejería de Medio Ambiente, Vivienda y Ordenación del Territorio, mediante la que se concede financiación a la Diputación de Soria para el desarrollo de actuaciones vinculadas al reto demográfico.

El objeto de la convocatoria es la concesión, en régimen de concurrencia no competitiva, de ayudas económicas de carácter social destinadas a estudiantes matriculados en centros sostenidos con fondos públicos de Soria y su provincia que cursen enseñanzas presenciales de Formación Profesional con matrícula completa y que, por motivos de estudio, deban residir fuera de su domicilio familiar durante el curso 2025-2026.

Podrán ser beneficiarios estudiantes de Formación Profesional con independencia de su provincia de procedencia, siempre que cumplan los requisitos establecidos en las bases reguladoras, entre ellos ser ciudadanos españoles, de la Unión Europea o contar con el correspondiente permiso de estancia para estudios en el caso de alumnado no comunitario.

Son gastos subvencionables los derivados del alojamiento de los estudiantes durante el periodo comprendido entre septiembre de 2025 y enero de 2026, siempre que los estudios se realicen de manera presencial y durante el curso completo.

La ayuda consiste en una subvención a fondo perdido de hasta 1.000 euros por beneficiario, siempre que se justifiquen gastos por esa cuantía. En el caso de que el importe justificado sea inferior, la ayuda se ajustará al gasto acreditado.

La convocatoria cuenta con una dotación presupuestaria de 80.000 euros. En el supuesto de que el número de solicitudes supere el crédito disponible, las ayudas se ajustarán de forma proporcional al número total de beneficiarios.

Las solicitudes pueden presentarse de forma telemática a través de la Sede Electrónica de la Diputación de Soria o presencialmente, hasta el 15 de enero de 2026.

La solicitud, deberán ir acompañada de la documentación exigida en las bases, entre la que se incluye la solicitud normalizada, contrato de alquiler o matrícula en residencia de estudiantes, justificantes bancarios de pago, matrícula del curso de Formación Profesional, certificado de empadronamiento colectivo y certificado bancario del solicitante.

Desde la Diputación de Soria se recuerda que esta ayuda forma parte de las políticas impulsadas en el marco del Plan Soria para favorecer la igualdad de oportunidades, apoyar a las familias, reforzar la Formación Profesional como vía de cualificación y empleo, y contribuir a la atracción y retención de jóvenes en la provincia, como elemento clave en la lucha contra la despoblación.