La Junta adjudica tres sillones dentales para centros de salud de Covaleda, Ólvega y Soria Norte
La Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO), ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la adjudicación a la empresa Asvadent SL, por un importe de 71.377,90 euros (IVA incluido), del suministro, instalación y puesta en servicio de tres sillones dentales con destino a los centros de salud de Covaleda, Ólvega y Soria Norte.
El contrato incluye tanto el suministro de todos los accesorios necesarios, compuesto por sillón odontológico completo, como de todas las operaciones y conexiones para el correcto funcionamiento de cada equipo.
El plazo de ejecución del contrato es de 60 días a partir de la formalización del mismo.
La Junta ha recordado en un comunicado que el centro de salud de Covaleda contará con una nueva unidad de salud bucodental, tal y como se puso de manifiesto en el último Consejo de Salud de Área, una prestación que viene a mejorar la cartera de servicios en el medio rural y se suma a las ya existentes en Soria capital, Almazán, El Burgo de Osma, Ólvega y San Leonardo de Yagüe.
La adquisición de este equipamiento se encuadra dentro del Plan de Salud Bucodental del Ministerio de Sanidad, cuyo objetivo es garantizar la asistencia sanitaria adecuada a los pacientes en el marco de la Atención Primaria.