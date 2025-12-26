La Junta adjudica tres sillones dentales para centros de salud de Covaleda, Ólvega y Soria Norte

Viernes, 26 Diciembre 2025 14:44

La Junta de Castilla y León, a través de la Gerencia de Asistencia Sanitaria de Soria (GASSO), ha publicado en la Plataforma de Contratación del Sector Público la adjudicación a la empresa Asvadent SL, por un importe de 71.377,90 euros (IVA incluido), del suministro, instalación y puesta en servicio de tres sillones dentales con destino a los centros de salud de Covaleda, Ólvega y Soria Norte.

El contrato incluye tanto el suministro de todos los accesorios necesarios, compuesto por sillón odontológico completo, como de todas las operaciones y conexiones para el correcto funcionamiento de cada equipo.

El plazo de ejecución del contrato es de 60 días a partir de la formalización del mismo.

La Junta ha recordado en un comunicado que el centro de salud de Covaleda contará con una nueva unidad de salud bucodental, tal y como se puso de manifiesto en el último Consejo de Salud de Área, una prestación que viene a mejorar la cartera de servicios en el medio rural y se suma a las ya existentes en Soria capital, Almazán, El Burgo de Osma, Ólvega y San Leonardo de Yagüe.

La adquisición de este equipamiento se encuadra dentro del Plan de Salud Bucodental del Ministerio de Sanidad, cuyo objetivo es garantizar la asistencia sanitaria adecuada a los pacientes en el marco de la Atención Primaria.