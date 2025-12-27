El campo soriano se moviliza contra el acuerdo comercial de la UE con Mercosur

Sábado, 27 Diciembre 2025 08:05

la voz del sector primario ha regresado este viernes a la calle con manifestaciones y concentraciones de agricultores y ganaderos de toda España en distintos puntos del territorio nacional, entre ellos la provincia de Soria, para denunciar una situación que, según han advertido, es ya insostenible y amenaza directamente la continuidad del campo y la ganadería tal y como se conocen en la actualidad.

Agricultores de varias comarcas de la provincia, como el campo de Gómara y San Esteban de Gormaz, han ocupado las vías con sus tractores en señal de protesta.

La convocatoria ha sido impulsada por UNASPI y ha sido presentada públicamente por su presidente, Miguel Ángel Aguilera, que ha puesto voz al malestar creciente de un sector que se siente abandonado por las instituciones y presionado por decisiones políticas y económicas que, en su opinión, lo empujan directamente a la desaparición.

Desde primera hora de la mañana del viernes, el sector primario ha querido dejar claro que esta movilización no responde a una reivindicación puntual, sino a un aviso serio y estructural.

El mensaje es claro: si no se produce un cambio profundo en las políticas agrarias, comerciales y de precios, la agricultura y la ganadería europeas dejarán de ser viables.

Los convocantes han insistido en que no se trata de una crisis coyuntural provocada por un mal año agrícola o por circunstancias excepcionales, sino de un problema de fondo que se arrastra desde hace tiempo y que se ha ido agravando progresivamente.

La combinación de bajos precios en origen, incremento constante de los costes de producción y una presión normativa creciente ha colocado a miles de explotaciones al borde del cierre.

Uno de los principales detonantes de la movilización es la inminente firma del acuerdo comercial entre la Unión Europea y Mercosur, que el sector considera la puntilla definitiva.

Aunque el cierre del acuerdo se ha retrasado ligeramente, las previsiones apuntan a que podría firmarse entre los días 5 y 12 del próximo mes.

Desde UNASPI se ha denunciado que este acuerdo permitirá la entrada de productos procedentes de terceros países que producen a menor coste y con normativas mucho menos exigentes en materia de productos fitosanitarios, controles sanitarios y restricciones medioambientales.

Esta diferencia normativa, han señalado, genera una competencia desleal imposible de asumir para el productor europeo.

El sector han alertado además de que estos productos acabarán llegando directamente al consumidor, con una pérdida de calidad y de garantías respecto a los estándares exigidos dentro de la Unión Europea.

La Comisión Europea anunció el pasado martes que espera que en enero se concrete la firma del acuerdo de libre comercio entre los países del Mercado Común del Sur (MERCOSUR) -Brasil, Argentina, Paraguay y Uruguay- y la Unión Europea (UE), un plan que el campo europeo ha rechazado de forma frontal al considerar que aumentará la competencia desleal.

Unaspi ha exigido al Gobierno de España que vote en contra de la ratificación de Mercosur y ha recordado que la movilización del sector agrario y de toda la ciudadanía es clave para frenar el tratado y todas las políticas que están acabando con el sector primario y la soberanía alimentaria europea.

En este sentido, la protesta también incluía asuntos como la Agenda 2030, cuyas premisas medioambientales pueden perjudicar al campo y a la ganadería, y también la Política Agraria Común, que verá recortados sus fondos un 20 por ciento, lo que afectará a las explotaciones.