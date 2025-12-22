La Comisión de Hacienda ratifica el presupuesto más inversor de historia de la Diputación

Lunes, 22 Diciembre 2025 14:30

La Comisión de Hacienda de la Diputación de Soria, presidida por el propio presidente de la institución, Benito Serrano, ha continuado esta mañana con la tramitación de los Presupuestos de la Diputación para 2026, que alcanzan 94.857.000 euros, la mayor cuantía de la historia de la institución.

Las cuentas destinan el 26 por ciento a inversiones y se sostienen sobre una gestión económica saneada, sin necesidad de financiación externa, según ha resaltado el equipo popular de Gobierno.

El presidente de la Diputación y presidente de la Comisión de Hacienda ha destacado que todas las propuestas presentadas por la oposición tienen su reflejo en el Presupuesto, por lo que el planteamiento del equipo de gobierno pasa por evaluar su desarrollo a lo largo del ejercicio y reforzarlas posteriormente mediante modificaciones de crédito financiadas con remanentes, si así lo requiere su ejecución.

Como ejemplo, Serrano ha señalado el capítulo dedicado a vivienda, que supera el millón de euros, y en la que se incluye el compromiso con la Junta de Castilla y León para bonificar el 10 % de las viviendas promovidas por Somacyl destinadas a jóvenes.

Esta partida, dotada inicialmente con 110.000 euros, podrá ampliarse hasta el entorno del medio millón de euros en función del avance de las obras en todos los municipios de la provincia.

El presidente de la Diputación ha remarcado que la posición del equipo de gobierno no es contraria al uso del endeudamiento en términos generales, sino a emplearlo para financiar partidas ya previstas y que pueden atenderse con recursos propios en un corto plazo.

“La prioridad es que los recursos de la Diputación se destinen directamente a los vecinos y no al pago de intereses financieros”, ha señalado, recordando además que la institución actúa como apoyo financiero a los ayuntamientos a través de la Caja de Cooperación, con 1,5 millones de euros ya concedidos.

Finalmente, Serrano se ha comprometido a convocar una reunión previa a la primera modificación de crédito para consensuar el destino de los dos millones de euros de inversión del Plan Soria, incorporando tanto las propuestas presentadas por el Grupo Socialista para Almazán y Borobia como otras iniciativas que no han incluido, como por ejemplo las relacionadas con las actuaciones en la Residencia Sor María Jesús de Ágreda.