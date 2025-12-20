El PSOE plantea casi 11 millones en propuestas para enriquecer presupuesto 2026 en Diputación

El Grupo de Diputados Socialistas ha presentado en la Comisión de Hacienda un paquete de propuestas con el objetivo de dar un "giro social" al documento presupuestario, reforzar el apoyo a los ayuntamientos y situar la vivienda, los servicios públicos y la cohesión territorial en el centro de las políticas provinciales, según ha defendido la portavoz socialista, Esther Pérez.

El conjunto de medidas cuantificadas asciende a 10,7 millones de euros, una cifra que, según Pérez, “es perfectamente asumible para la Diputación, más aun teniendo deuda cero”.

El Grupo Socialista no descarta distintas fórmulas de encaje presupuestario, incluida la financiación mediante endeudamiento, y ha mostrado su disposición a trabajar con los técnicos para hacer realidad estas propuestas.

“Queremos que nuestras propuestas no se queden en el papel. Son medidas pensadas para mejorar la vida de la gente y para apoyar de verdad a los ayuntamientos. Porque si la Diputación tiene sentido, es precisamente ese: ser el ayuntamiento de ayuntamientos”, ha subrayado la portavoz socialista.

Las propuestas al proyecto de Presupuestos de 2026 son, en palabras de su portavoz, “realistas, asumibles y absolutamente necesarias para que la provincia avance”.

En este esntido ha explicado que el presupuesto fue entregado el pasado 17 de diciembre y que, tras un análisis detallado, el Grupo Socialista ha elaborado una batería de enmiendas “que enriquecen el documento presupuestario y lo orientan claramente hacia lo que debe ser la razón de ser de la Diputación: las personas y los ayuntamientos”.

Entre las primeras propuestas, el PSOE plantea la elaboración de un Plan Estratégico de Subvenciones, tal y como marca la ley, con una dotación de 35.000 euros.

Además, se propone sustituir los convenios nominativos por convocatorias en régimen de concurrencia competitiva, una demanda reiterada en comisiones y plenos, y respaldada incluso por informes técnicos de la propia Diputación.

Vivienda: una prioridad para el PSOE

La vivienda ocupa un eje central de las propuestas socialistas.

“Es un problema en todo el país y también en nuestra provincia, y desde el Grupo Socialista queremos ser parte de la solución”, ha subrayado Pérez.

En este ámbito se plantean incrementos significativos: 200.000 euros más para rehabilitación de vivienda municipal, 75.000 euros adicionales para ruinas y 290.000 euros más para ayudas a vivienda joven, al considerar insuficiente la ayuda actual de 5.000 euros.

A ello se suman dos nuevas convocatorias: 500.000 euros para ayudas a accesibilidad y eficiencia energética en viviendas del medio rural y 500.000 euros para la rehabilitación de vivienda privada vacía destinada al alquiler, con la obligación de incorporarla a una bolsa provincial de vivienda, recuperando un modelo que ya funcionó durante el mandato socialista.

Seguridad, medio ambiente y salud pública

El Grupo Socialista propone acelerar la construcción de los parques comarcales, dotando de forma inmediata los tres pendientes, con un incremento de 1,25 millones de euros para obras y 250.000 euros para equipamiento, evitando que la provincia avance “a distintas velocidades”.

En materia de salud y medio ambiente, se plantea una nueva convocatoria de un millón de euros para la retirada de amianto, adelantándose a la exigencia europea de eliminarlo de los edificios públicos antes de 2028.

También se incluyen: 350.000 euros para la adquisición y refuerzo de contenedores de residuos, especialmente ante el impacto del eclipse de 2026 y 300.000 euros para compensar a los ayuntamientos que gestionan puntos limpios comarcales.

Más apoyo real a los ayuntamientos

Conscientes de las dificultades de los municipios más pequeños, el PSOE propone 200.000 euros para reforzar la asistencia y apoyo técnico y administrativo a los ayuntamientos y 2 millones de euros para un plan de mantenimiento municipal destinado a pequeñas obras y gastos corrientes básicos.

En turismo, el Grupo Socialista reclama planificación frente a la improvisación, con 50.000 euros para un nuevo Plan Estratégico de Turismo, y medidas concretas ligadas al eclipse de 2026: 200.000 euros para la puesta en valor de recursos turísticos municipales, señalización turística específica para mejorar la experiencia de los visitantes y 300.000 euros para el albergue de Borobia, clave para el desarrollo del astroturismo.

En el ámbito social y demográfico, destaca la creación de la Red de Pueblos Cuidadores, con una dotación de 500.000 euros, orientada a reforzar los cuidados y servicios para que las personas puedan vivir en sus pueblos.

Asimismo, se plantea:

La renegociación del Acuerdo Marco de Servicios Sociales para aliviar el esfuerzo económico de la Diputación.

200.000 euros para un nuevo programa de animación sociocultural destinado a jóvenes y personas mayores en todos los municipios, independientemente de su tamaño.

Patrimonio y futuro

Por último, el Grupo Socialista propone destinar 2 millones de euros a la adquisición del Palacio de los Hurtado de Mendoza en Almazán, una iniciativa estratégica para recuperar patrimonio, identidad y oportunidades de futuro, en colaboración con el resto de administraciones.

Esta propuesta los socialistas la plantean para la primera modificación presupuestaria que tengan estas cuentas provinciales de 2026.